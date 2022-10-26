ВАЖНО ⟩ Симптомы, которые укажут на рак толстой кишки

Толстая кишка состоит из ободочной и прямой кишки. Раковые клетки могут образовываться и развиваться в стенке как ободочной, так и прямой кишки. Все вместе под общим названием – это рак толстой кишки.

Наиболее частыми симптомами рака ободочной кишки являются вздутие живота и чувство распирания (особенно после еды), газообразование, тошнота, рвота и диарея, чередующаяся с запорами. Больной может ощущать постоянные легкие боли в желудке, повышенную утомляемость, слабость, одышку. Может наблюдаться снижение работоспособности при «необъяснимой» анемии, постоянная температура (37,2-37,5 °С), похудение и снижении аппетита. Опухоль также может быть видна через брюшную стенку, сообщает Kliinik.ee.

Наиболее частыми симптомами рака прямой кишки являются боли при дефекации или сидении, ректальное недержание мочи, дефекация не приносящая облегчения, выделение крови и слизи с калом, запоры или диарея (могут чередоваться), задержка газов в кишечнике и метеоризм, урчание в животе, а также жидкий и измененный стул. При наличии таких симптомов необходимо обязательно обратиться к семейному врачу.

По данным клиники Тартуского университета, большинству пациентов больше 50 лет. Среди десяти процентов рак прямой кишки был обнаружен у молодых людей.

К факторам риска рака толстой кишки относятся: