Как в Европе, так и в Эстонии рак толстой кишки занимает третье место среди злокачественных опухолей: у мужчин после рака предстательной железы и рака легких, у женщин – после рака молочной железы, сообщает клиника Тартуского университета.
ВАЖНО ⟩ Симптомы, которые укажут на рак толстой кишки
Толстая кишка состоит из ободочной и прямой кишки. Раковые клетки могут образовываться и развиваться в стенке как ободочной, так и прямой кишки. Все вместе под общим названием – это рак толстой кишки.
Наиболее частыми симптомами рака ободочной кишки являются вздутие живота и чувство распирания (особенно после еды), газообразование, тошнота, рвота и диарея, чередующаяся с запорами. Больной может ощущать постоянные легкие боли в желудке, повышенную утомляемость, слабость, одышку. Может наблюдаться снижение работоспособности при «необъяснимой» анемии, постоянная температура (37,2-37,5 °С), похудение и снижении аппетита. Опухоль также может быть видна через брюшную стенку, сообщает Kliinik.ee.
Наиболее частыми симптомами рака прямой кишки являются боли при дефекации или сидении, ректальное недержание мочи, дефекация не приносящая облегчения, выделение крови и слизи с калом, запоры или диарея (могут чередоваться), задержка газов в кишечнике и метеоризм, урчание в животе, а также жидкий и измененный стул. При наличии таких симптомов необходимо обязательно обратиться к семейному врачу.
По данным клиники Тартуского университета, большинству пациентов больше 50 лет. Среди десяти процентов рак прямой кишки был обнаружен у молодых людей.
К факторам риска рака толстой кишки относятся:
Наследственное предрасположение выявлена почти в 30 процентах случаев.
Полипы в кишечнике. Считается, что большинство раковых заболеваний развивается из определенного типа полипов, аденом. Аденомы изначально являются доброкачественными опухолями, развивающимися из слизистой оболочки кишечника, в которых мутации могут привести к тому, что опухоль станет злокачественной. Поэтому важно удалить все полипы этого типа, если они обнаружены. В ряде случаев развитие полипов кишечника обусловлено генетически, например при синдроме Линча и семейном аденоматозном полипозе.
Питание. Пищевые привычки с высоким содержанием животных жиров и белков, но с низким содержанием растительной клетчатки – связаны с развитием рака толстой кишки. Ожирение и связанный с ним метаболический синдром также способствуют развитию заболевания.
Низкая физическая активность увеличивает риск развития рака толстой кишки.
Возраст.
Курение увеличивает риск развития рака
Болезни. Воспалительные заболевания кишечника такие, как язвенный колит и болезнь Крона значительно повышают риск развития рака толстой кишки. Риск развития рака выше при диабете 1 типа.