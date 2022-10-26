В сентябре Институт развития здоровья и Больничная касса Эстонии начали проект «Внедрение домашнего теста на ВПЧ при скрининге рака шейки матки». В рамках проекта все женщины целевой группы этого года по раку шейки матки могут сдать анализ дома или в клинике.
В аптеках Ида-Вирумаа начинают предлагать бесплатные домашние тесты на ВПЧ
В сотрудничестве с объединением провизорских аптек Эстонии в аптеках Ида-Вирумаа начали дополнительное пилотное исследование, в ходе которого женщинам прямо в аптеке предлагается возможность бесплатно получить набор для домашнего тестирования.
«В Ида-Вирумаа уровень участия в скрининге рака шейки матки один из самых низких по сравнению с другими регионами Эстонии, а заболеваемость раком шейки матки высока. Цель пилотного проекта – выяснить, поможет ли ознакомление с домашним тестированием и раздача наборов в аптеках привлечь больше женщин к скринингу и оценить, как женщины воспринимают эту возможность», – прокомментировала ответственный исполнитель исследования, старший научный сотрудник TAI Пирет Веерус, и заявила, что по результатам проекта будет оцениваться, можно ли в будущем предлагать домашние тесты как постоянную услугу в аптеках по всей Эстонии.
Глава объединения провизорских аптек Эстонии Ли Роотслане объясняет, как будет выглядеть этот процесс: «Если женщина, входящая в целевую группу этого года по скринингу рака шейки матки сделает покупку в аптеке, соответствующая информация будет отображаться для сотрудника аптеки. Принадлежность к целевой группе определяется по году рождения женщины на основании клиентской или ID карты. Женщины, которые еще не участвовали в исследовании, могут при желании бесплатно получить в аптеке набор для домашнего тестирования вместе с подробной инструкцией по применению и дополнительным консультированием.
Роотслане подчеркивает, что все женщины из целевой группы этого года, не успевшие сдать тест, могут прийти в аптеки, участвующие в пилотном проекте, и получить набор для домашнего тестирования. В проекте участвуют 35 аптек Ида-Вирумаа (Benu, Südameapteek, Euroapteek и Apotheka). Следуя инструкциям в наборе, можно комфортно, конфиденциально, в удобное время взять необходимую для скрининга пробу дома и отправить её по почте в лабораторию для анализа. Проба должна быть отправлена не позднее, чем через пять дней после взятия. Пробу домашнего тестирования можно отправить до 31.12.2022. Доставка проб бесплатная.
С результатами исследования женщины, сдавшие домашний тест, могут ознакомиться на портале для пациентов digilugu.ee. Кроме того, персональное уведомление отправляется как в случае положительного, так и отрицательного результата. Женщинам, в пробе которых обнаружены штаммы ВПЧ высокого риска, для уточнения результата следует обратиться для дополнительного обследования в медицинское учреждение, проводящее скрининг. Все дополнительные обследования бесплатны, в том числе и для женщин без медицинской страховки.
Рак шейки матки – это заболевание, которое можно предотвратить с помощью своевременной вакцинации против ВПЧ и регулярных обследований. В Эстонии раком шейки матки ежегодно заболевают около 150 женщин, и по этой же причине около 60 женщин в год умирают. Раннее выявление предраковых изменений и их своевременное лечение позволяют предотвратить развитие рака. Большая часть случаев рака шейки матки диагностируется именно у тех женщин, которые не участвуют в скрининге или делают это недостаточно регулярно. В 2022 году к участию в скрининге рака шейки матки приглашаются женщины, родившиеся в 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 году.