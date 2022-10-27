Фонд помощи больным раком Kingitud elu («Подаренная жизнь») за десять месяцев этого года помог почти 170 человек, из которых самому молодому 18 лет. Доходы фонда за десять месяцев составили почти 2,5 миллиона евро, однако в этом году медицинские счета уже оплачены на рекордную сумму в 3 миллиона евро.
Фонд лечения рака в этом году уже в минусе на полмиллиона евро
«Мы искренне благодарим наших почти 10 000 постоянных благотворителей, благодаря которым мы из года в год являемся устойчивой организацией, на которую онкобольные могут положиться в трудную минуту», – сказал Тойво Тянавсуу, основатель и члена правления Фонда помощи больным раком Kingitud Elu.
«Однако сейчас у фонда много непредвиденных расходов. Поэтому мы приглашаем всех жителей Эстонии стать постоянными участниками благотворительного фонда, это может быть и небольшая ежемесячная сумма. Мы приглашаем все эстонские рабочие и учебные группы и предприятия в этом году сделать рождественские пожертвования для поддержки людей больных раком. Опыт показывает, что следующим нуждающимся в помощи фонда может стать кто угодно: ваш близкий, член семьи, друг, любимый коллега – хорошо, когда фонд может прийти на помощь».
Возраст большинства тех, кто получил помощь фонда лечения рака, 60 лет, а 40 процентов – в возрасте от 40 до 59 лет. В этом году благодаря фонду, лечение получили многие отцы и матери маленьких детей. Фонд также поддерживает лечение всех онкобольных детей, оставшихся без финансирования Больничной кассы.
В этом году фонд оплатил самые большие медицинские счета пациентов с меланомой роговицы, одна из получивших помощь является дирижером и учителем пения Янне Фридолин. Также в крупные счета вылились различные самые современные иммунотерапии. За последние три месяца фонд истратил более миллиона евро на продление полноценной жизни жителей Эстонии.
Стать постоянным благотворителем фонда Kingitud Elu можно за несколько минут по адресу: www.kingitudlu.ee/annetajale. Для предприятий фонд предлагает различные так называемые рождественские варианты пожертвований, о которых можно получить более подробную информацию, написав по адресу info@kingitudelu.ee