Фонд лечения рака в этом году уже в минусе на полмиллиона евро

«Мы искренне благодарим наших почти 10 000 постоянных благотворителей, благодаря которым мы из года в год являемся устойчивой организацией, на которую онкобольные могут положиться в трудную минуту», – сказал Тойво Тянавсуу, основатель и члена правления Фонда помощи больным раком Kingitud Elu.

«Однако сейчас у фонда много непредвиденных расходов. Поэтому мы приглашаем всех жителей Эстонии стать постоянными участниками благотворительного фонда, это может быть и небольшая ежемесячная сумма. Мы приглашаем все эстонские рабочие и учебные группы и предприятия в этом году сделать рождественские пожертвования для поддержки людей больных раком. Опыт показывает, что следующим нуждающимся в помощи фонда может стать кто угодно: ваш близкий, член семьи, друг, любимый коллега – хорошо, когда фонд может прийти на помощь».

Возраст большинства тех, кто получил помощь фонда лечения рака, 60 лет, а 40 процентов – в возрасте от 40 до 59 лет. В этом году благодаря фонду, лечение получили многие отцы и матери маленьких детей. Фонд также поддерживает лечение всех онкобольных детей, оставшихся без финансирования Больничной кассы.

В этом году фонд оплатил самые большие медицинские счета пациентов с меланомой роговицы, одна из получивших помощь является дирижером и учителем пения Янне Фридолин. Также в крупные счета вылились различные самые современные иммунотерапии. За последние три месяца фонд истратил более миллиона евро на продление полноценной жизни жителей Эстонии.