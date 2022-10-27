Октябрь – месяц психического здоровья, и поэтому стоит найти время, чтобы немного поразмышлять на эту тему.
Месяц душевного здоровья: особенное – это обычное
У каждого из нас есть свое место в этом мире, и мы все являемся его частью. Однако мы часто склонны бояться различий. С одной стороны, это понятно: если бы мы не могли обобщать то, что нас окружает, нашему мозгу было бы трудно оценивать происходящее, что с точки зрения эволюции могло бы оказаться опасным для жизни. Поэтому мы часто несправедливо делим людей на группы по каким-то внешним характеристикам, которые совершенно не определяют человека, получающего оценку.
Нельзя вешать ярлыки
Людей с особыми психическими потребностями часто классифицируют на основании диагноза, а не других, более важных характеристик. Поскольку мы не слишком много знаем о психических расстройствах, мы относимся к людям, которые с ними живут, с отчуждением и страхом, делая выводы о них на основании слухов, образов из фильмов или какого-нибудь одностраничного рассказа.
Как правило, эти источники имеют мало общего с реальностью. В реальной жизни человек – это не его болезнь, как у больных эпилепсией не бывает постоянных судорог или у людей с сердечными заболеваниями не бывает постоянных инфарктов, так и у человека с психическим расстройством не бывает постоянных острых проявлений заболевания. Как физические, так и психические заболевания можно контролировать с помощью лекарств.
В настоящее время в Эстонии проживает около 55 000 человек с особыми психическими потребностями – умственной отсталостью или временным или постоянным психическим заболеванием, диагностированным в течение жизни. Большинство из них живут со своими семьями, и около 10 000 человек используют государственную поддержку, чтобы справиться с повседневной жизнью.
Когда я начинала работать в социальной сфере почти 30 лет назад, большинство людей с особыми психическими потребностями жили в больших попечительских домах. В течение последних 15 лет мы усердно работали над тем, чтобы люди с особыми психическими потребностями больше не имели «ярлыков» в обществе. Мы кардинально изменили то, как и где эти люди живут вместе с нами. Вместо гигантских, унылых попечительских домов, доставшихся нам от советских времен, мы создали большое количество домов и квартир по всей Эстонии, где люди с особыми психическими потребностями могут жить настолько полноценной жизнью, насколько позволяет их диагноз.
Они одновременно и особенные, и обычные люди, как и все мы. То, что на первый взгляд кажется аномалией, на самом деле вполне вписывается в норму, если мы расширим наши границы восприятия.
Они ходят на работу и в школу, принимают участие в кружках по интересам и по-своему вносят свой вклад в жизнь общества, как и все мы. Все это было невозможно в попечительских домах, расположенных вдали от городов и поселков. К настоящему моменту остался последний большой попечительский дом, который также будет закрыт в следующем году. Его жители получат новые дома в местных сообществах.
Только не на моем дворе!
Однако сближение людей с психическими заболеваниями с местными сообществами проходит не так уж гладко. На протяжении многих лет мы сталкивались с различными предрассудками. Общины задавали вопросы, которые иногда кажутся невероятными. А вдруг они украдут мои помидоры? Не могли бы они носить светоотражающие жилеты, чтобы мы их отличали на улице? Это только два ярких примера. Были места, где местное самоуправление отказалось от строительства домов для людей с особыми психическими потребностями из-за непоколебимого сопротивления соседей. В то же время опыт снова и снова доказывает, что люди с особыми психическими потребностями становятся дружелюбными, активными и полезными соседями, которых хорошо принимают окружающие.
Постепенно отношение к ним улучшилось и, надеюсь, будет и дальше улучшаться с каждым годом. Здесь полезен непосредственный опыт взаимодействия: чем более заметны в обществе люди с особыми потребностями, тем меньше у нас страхов и предрассудков и тем меньше мы считаем, что с ними нужно обращаться иначе, чем с другими.
На сегодняшний день 1700 человек уже переехали в новые дома, и еще около 150 человек ждут своего места в последнем большом попечительском доме. В конце этого и в начале нового года в Раквере, Нарве и Тарту будут завершено строительство многоквартирных домов для людей с особыми потребностями.
У человека с особыми психическими потребностями, как и у всех других, есть свои желания и мечты, потребность в самореализации и общении. Они одновременно и особенные, и обычные люди, как и все мы. То, что на первый взгляд кажется аномалией, на самом деле вполне вписывается в норму, если мы расширим наши границы восприятия. Когда мы делаем шаг ближе, вместо того чтобы держаться подальше, мы обнаруживаем симпатичного нового соседа или коллегу.
Поэтому я также рекомендую всем посетить фотовыставку «Особенное – это обычное», посвященную людям с особыми психическими потребностями и созданных ими произведениях искусства, которые этой осенью можно будет увидеть в галерее Fotografiska в Таллинне, а в следующем году – во многих местах Эстонии.