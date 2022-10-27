Месяц душевного здоровья: особенное – это обычное

Когда я начинала работать в социальной сфере почти 30 лет назад, большинство людей с особыми психическими потребностями жили в больших попечительских домах. В течение последних 15 лет мы усердно работали над тем, чтобы люди с особыми психическими потребностями больше не имели «ярлыков» в обществе. Мы кардинально изменили то, как и где эти люди живут вместе с нами. Вместо гигантских, унылых попечительских домов, доставшихся нам от советских времен, мы создали большое количество домов и квартир по всей Эстонии, где люди с особыми психическими потребностями могут жить настолько полноценной жизнью, насколько позволяет их диагноз.

Они одновременно и особенные, и обычные люди, как и все мы. То, что на первый взгляд кажется аномалией, на самом деле вполне вписывается в норму, если мы расширим наши границы восприятия.

Они ходят на работу и в школу, принимают участие в кружках по интересам и по-своему вносят свой вклад в жизнь общества, как и все мы. Все это было невозможно в попечительских домах, расположенных вдали от городов и поселков. К настоящему моменту остался последний большой попечительский дом, который также будет закрыт в следующем году. Его жители получат новые дома в местных сообществах.

Только не на моем дворе!