Число смертей, вызванных коронавирусом, оказалось завышенным в официальной финской статистике, пишет Yle.
В финской статистике число смертей от коронавируса оказалось завышенным
По данным Ведомства здоровья и социального развития, до 40 процентов случаев, изначально обозначенных как смерти от ковида, в конечном итоге не были вызваны вирусом. Эти случаи не попадают в реестр Статистического центра, в котором фиксируют только те случаи, в которых COVID-19 обозначен в качестве главной причины смерти.
Общее число умерших от коронавируса в Финляндии по ситуации на вчерашний день составило 6407 человек. Эта цифра, однако, содержит все смерти, наступившие в течение месяца после положительного результата на коронавирус.
В действительности коронавирус стал причиной смерти лишь менее чем в четырех тысячах случаев.
Число больных коронавирусом вновь растет – картина болезни полностью изменилась
Количество заразившихся коронавирусом снова пошло в рост. С прошлой недели в больницах Финляндии насчитывалось около тысячи пациентов с COVID-19. Это почти столько же, сколько и в пик эпидемии прошлой зимой.
Несмотря на это, например, в больницах медицинского округа Хельсинки и Уусимаа только каждый пятый пациент был госпитализирован именно из-за коронавируса. Значительная часть – это пожилые люди, которые могли бы оказаться в больнице также при любой другой респираторной инфекции.
На прошлой неделе более 20 пациентов с коронавирусом оказались в отделениях интенсивной терапии, но более половины попали туда из-за других причин.
Как говорят врачи, картина болезни полностью изменилась за последнее время. Сейчас коронавирус сам по себе редко угрожает жизни. Это объясняется тем, что большинство финнов хорошо защищены от тяжелого течения заболевания благодаря вакцинации и ранее перенесенного заражения COVID-19. Также сейчас люди заражаются в основном боле легким штаммом омикрон.