В финской статистике число смертей от коронавируса оказалось завышенным

По данным Ведомства здоровья и социального развития, до 40 процентов случаев, изначально обозначенных как смерти от ковида, в конечном итоге не были вызваны вирусом. Эти случаи не попадают в реестр Статистического центра, в котором фиксируют только те случаи, в которых COVID-19 обозначен в качестве главной причины смерти.

Общее число умерших от коронавируса в Финляндии по ситуации на вчерашний день составило 6407 человек. Эта цифра, однако, содержит все смерти, наступившие в течение месяца после положительного результата на коронавирус.

В действительности коронавирус стал причиной смерти лишь менее чем в четырех тысячах случаев.

Число больных коронавирусом вновь растет – картина болезни полностью изменилась

Количество заразившихся коронавирусом снова пошло в рост. С прошлой недели в больницах Финляндии насчитывалось около тысячи пациентов с COVID-19. Это почти столько же, сколько и в пик эпидемии прошлой зимой.

Несмотря на это, например, в больницах медицинского округа Хельсинки и Уусимаа только каждый пятый пациент был госпитализирован именно из-за коронавируса. Значительная часть – это пожилые люди, которые могли бы оказаться в больнице также при любой другой респираторной инфекции.

На прошлой неделе более 20 пациентов с коронавирусом оказались в отделениях интенсивной терапии, но более половины попали туда из-за других причин.