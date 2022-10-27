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Грипп набирает обороты: на прошлой неделе подтвердилось восемь случаев заболевания вирусом гриппа А

BNS
Грипп набирает обороты: на прошлой неделе подтвердилось восемь случаев заболевания вирусом гриппа А
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Вакцинация от гриппа.
Вакцинация от гриппа. Фото: Peeter Sirge

На прошлой неделе было подтверждено восемь случаев заражения вирусом гриппа А. Острыми респираторными инфекциями заболели 3808 человек, из них 35 процентов – дети. Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 286,3.

На основании данных, зарегистрированных при целевом обследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как низкую, распространение вируса гриппа ограничено. Общее количество людей, обратившихся к врачам, не увеличилось, однако увеличилось количество людей с гриппоподобными симптомами, составившее 19 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость больше всего увеличилась среди лиц старше 65 лет и среди детей до четырех лет – на 55 и 34 процента соответственно. Большинство заболевших – дети.

Среди прочих вирусов доля риновирусов в настоящее время составляет 41 процент, доля вирусов парагриппа – 10,3 процента, доля аденовирусов – 7,7 процента, доля SARS-CoV-2 – 5,1 процента, доля вирусов РСВ – 5,1 процента. 

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия, с начала сезона в связи с гриппом госпитализированы пять пациентов – один ребенок в возрастной группе до четырех лет и четыре пациента пожилого возраста.

В 2022 году бесплатная вакцина против гриппа будет доступна лицам, получающим общие и специальные медицинские услуги, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до семи лет и несовершеннолетним из группы риска. Бесплатные вакцины поступят в конце октября. Департамент здоровья сообщит о начале вакцинации посредством СМИ.

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