Грипп набирает обороты: на прошлой неделе подтвердилось восемь случаев заболевания вирусом гриппа А

На основании данных, зарегистрированных при целевом обследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как низкую, распространение вируса гриппа ограничено. Общее количество людей, обратившихся к врачам, не увеличилось, однако увеличилось количество людей с гриппоподобными симптомами, составившее 19 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость больше всего увеличилась среди лиц старше 65 лет и среди детей до четырех лет – на 55 и 34 процента соответственно. Большинство заболевших – дети.

Среди прочих вирусов доля риновирусов в настоящее время составляет 41 процент, доля вирусов парагриппа – 10,3 процента, доля аденовирусов – 7,7 процента, доля SARS-CoV-2 – 5,1 процента, доля вирусов РСВ – 5,1 процента.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия, с начала сезона в связи с гриппом госпитализированы пять пациентов – один ребенок в возрастной группе до четырех лет и четыре пациента пожилого возраста.