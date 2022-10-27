На прошлой неделе было подтверждено восемь случаев заражения вирусом гриппа А. Острыми респираторными инфекциями заболели 3808 человек, из них 35 процентов – дети. Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 286,3.
Грипп набирает обороты: на прошлой неделе подтвердилось восемь случаев заболевания вирусом гриппа А
На основании данных, зарегистрированных при целевом обследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как низкую, распространение вируса гриппа ограничено. Общее количество людей, обратившихся к врачам, не увеличилось, однако увеличилось количество людей с гриппоподобными симптомами, составившее 19 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость больше всего увеличилась среди лиц старше 65 лет и среди детей до четырех лет – на 55 и 34 процента соответственно. Большинство заболевших – дети.
Среди прочих вирусов доля риновирусов в настоящее время составляет 41 процент, доля вирусов парагриппа – 10,3 процента, доля аденовирусов – 7,7 процента, доля SARS-CoV-2 – 5,1 процента, доля вирусов РСВ – 5,1 процента.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия, с начала сезона в связи с гриппом госпитализированы пять пациентов – один ребенок в возрастной группе до четырех лет и четыре пациента пожилого возраста.
В 2022 году бесплатная вакцина против гриппа будет доступна лицам, получающим общие и специальные медицинские услуги, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до семи лет и несовершеннолетним из группы риска. Бесплатные вакцины поступят в конце октября. Департамент здоровья сообщит о начале вакцинации посредством СМИ.