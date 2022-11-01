Питание в кризис: как продумать рацион

По возможности, готовить самостоятельно. Хотя это и времязатратно, однако в результате получится экономичнее и качественнее по составу. Как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты и т.д.

Каша должна быть на столе хотя бы раз в день (на завтрак или в качестве гарнира). Лучшими вариантами являются овсяная каша, гречневая, многозерновая и перловая. Каша на завтрак выйдет дешевле бутербродов, но при этом в день можно съедать по 3-4 ломтика хлеба во время еды.

Нужно есть больше овощей, в том числе бобовых (горох, фасоль, чечевица) – как в качестве закусок, так и в самих блюдах. Чем больше добавлять овощей (например, моркови, свеклы, капусты, лука) в мясосодержащие блюда (например, рагу, соусы и т. д.), тем больше блюдо будет содержать необходимые питательные вещества.

Покупать молочные продукты без добавок и дополнять их сами ( небольшим количеством сахара, какао, кусочками сладких фруктов, ягод) – так получится еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров и, скорее всего, она будет дешевле магазинного сладкого йогурта.

Всегда отдавать предпочтение не приправленной рыбе, птице, мясу, мясному фаршу, хотя цена за килограмм приправленных продуктов может показаться немного дешевле. На самом деле, в случае приправленных продуктов идет переплата за воду и добавленные приправы.

Чистая вода лучше всего утоляет жажду. Если покупать сок, но надо разбавлять его водой. Нектар отличается от сока меньшим содержанием сока, включая 25–50% сока и/или пюре, в зависимости от кислотности фрукта. В соковом напитке меньше всего сока и больше всего сахара и ароматизаторов. Если самостоятельно разбавить покупной сок до того же, что и продаваемый в магазине сокосодержащий напиток, то можно получить из одного литра примерно до 15 литров.