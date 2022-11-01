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Питание в кризис: как продумать рацион

rus.postimees.ee
Питание в кризис: как продумать рацион
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Институт развития здоровья выпустил рекомендации о правильном питании в сложные экономические времена.

Институт развития здоровья рекомендует:

  • По возможности, готовить самостоятельно. Хотя это и времязатратно, однако в результате получится экономичнее и качественнее по составу. Как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты и т.д.

  • Каша должна быть на столе хотя бы раз в день (на завтрак или в качестве гарнира). Лучшими вариантами являются овсяная каша, гречневая, многозерновая и перловая. Каша на завтрак выйдет дешевле бутербродов, но при этом в день можно съедать по 3-4 ломтика хлеба во время еды.

  • Нужно есть больше овощей, в том числе бобовых (горох, фасоль, чечевица) – как в качестве закусок, так и в самих блюдах. Чем больше добавлять овощей (например, моркови, свеклы, капусты, лука) в мясосодержащие блюда (например, рагу, соусы и т. д.), тем больше блюдо будет содержать необходимые питательные вещества.

  • Покупать молочные продукты без добавок и дополнять их сами ( небольшим количеством сахара, какао, кусочками сладких фруктов, ягод) – так получится еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров и, скорее всего, она будет дешевле магазинного сладкого йогурта.

  • Всегда отдавать предпочтение не приправленной рыбе, птице, мясу, мясному фаршу, хотя цена за килограмм приправленных продуктов может показаться немного дешевле. На самом деле, в случае приправленных продуктов идет переплата за воду и добавленные приправы.

  • Чистая вода лучше всего утоляет жажду. Если покупать сок, но надо разбавлять его водой. Нектар отличается от сока меньшим содержанием сока, включая 25–50% сока и/или пюре, в зависимости от кислотности фрукта. В соковом напитке меньше всего сока и больше всего сахара и ароматизаторов. Если самостоятельно разбавить покупной сок до того же, что и продаваемый в магазине сокосодержащий напиток, то можно получить из одного литра примерно до 15 литров.

  • Сладости (конфеты, выпечка, безалкогольные напитки и т. д.) должны употребляться как можно реже. Они довольно дорогие и в то же время имеют очень низкую пищевую ценность. Лучше всего сладости заменить фруктами или ягодами, орехами или семечками. Если все-таки хочется чего-нибудь сладкого, то можно испечь небольшой пирог.

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