Из гриппа образовался новый, еще более опасный вирус

В статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology, группа описывает, как они проводили эксперименты по смешиванию различных типов вирусов в лабораторных сосудах, содержащих клетки легких человека, и что они обнаружили при этом.

Предыдущие исследования показали, что вирус гриппа заражает трахею, горло и нос, вызывая симптомы гриппа. Инфекции RSV имеют тенденцию заражать клетки в горле и легких. Поскольку в этом году по мере приближения сезона гриппа число случаев заражения RSVувеличилось, исследователи решили выяснить, что происходит с людьми, которые, к сожалению, инфицированы обоими вирусами одновременно.

В своей работе исследователи поместили клетки легких в чашку Петри, а затем добавили образцы обоих вирусов. Потом ждали, что будет дальше. Оказалось, что после заражения клеток два типа вирусов сливаются в гибридный вирус. В результате получился вирус, напоминающий по форме пальму, штаммом которого был вирус RS.

При ближайшем рассмотрении гибрида исследователи обнаружили, что он способен заражать другие близлежащие клетки. Они также обнаружили, что, когда они делали это, антитела, которые были эффективны в борьбе с гриппом, не работали так хорошо, как обычно. Это произошло потому, что гибрид заразил некоторые клетки белками РСВ.

Хотя это еще не подтверждено, исследователи подозревают, что гибрид, вероятно, способен заражать более широкий спектр клеток, чем любой вирус в отдельности. Они также отмечают, что такие инфекции потенциально могут привести к серьезным инфекциям легких, поскольку вирусы РС могут проникать глубже в легкие.