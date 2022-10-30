Южно-Эстонская больница в Выру объявила во вторник государственный тендер на строительство солнечной электростанции на крыше здания больницы.
Эстонская больница установит на крыше электростанцию
Эстонская больница установит на крыше электростанцию
Работы включают замену покрытия крыши десятого этажа главного корпуса больницы, обновление молниезащиты и строительство солнечной электростанции с проведением необходимых исследований, замеров, согласований и других необходимых действий, говорится в документации.
По проекту планируется построить солнечную электростанцию мощностью 2х60 кВт, то есть по одной 60-киловаттной установке на крыше каждого крыла здания.
Гарантия на солнечные панели должна быть минимум 15 лет, на инверторы минимум 60 и на установку 36 месяцев.
Предприниматели могут подавать предложения до утра 21 ноября.
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