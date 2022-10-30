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Эстонская больница установит на крыше электростанцию

Арвед Брейдакс
, репортер
Эстонская больница установит на крыше электростанцию
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Южно-Эстонская больница в деревне Меегомяэ в Вырумаа.
Южно-Эстонская больница в деревне Меегомяэ в Вырумаа. Фото: Arvo Meeks

Южно-Эстонская больница в Выру объявила во вторник государственный тендер на строительство солнечной электростанции на крыше здания больницы.

Работы включают замену покрытия крыши десятого этажа главного корпуса больницы, обновление молниезащиты и строительство солнечной электростанции с проведением необходимых исследований, замеров, согласований и других необходимых действий, говорится в документации.

По проекту планируется построить солнечную электростанцию ​​мощностью 2х60 кВт, то есть по одной 60-киловаттной установке на крыше каждого крыла здания.

Гарантия на солнечные панели должна быть минимум 15 лет, на инверторы минимум 60 и на установку 36 месяцев.

Предприниматели могут подавать предложения до утра 21 ноября.

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