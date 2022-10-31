Серьезная проблема ⟩ Клинические психологи покидают больницы Эстонии

«Уход специалистов из государственной системы здравоохранения означает, что помощь в вопросах душевного здоровья становится доступной, прежде всего, для богатых», – выразил свое беспокойство исполнительный директор Коалиции психического здоровья и благополучия Эстонии (VATEK) Отть Оя.

«В случае проблем с психическим здоровьем, которые существенно влияют на качество жизни и становятся причиной нетрудоспособности, эстонская система здравоохранения, основанная на солидарности, подводит людей», – добавил он.

Весной этого года Профессиональный союз клинических психологов Эстонии собирал информацию о рабочей нагрузке своих членов. Результаты были ошеломляющими – за последние два года 16 процентов клинических психологов перешли уйти из больниц в частный сектор и 12 процентов частично это сделали. В противовес лишь четыре процента увеличили свою нагрузку в больницах. Целых семь процентов квалифицированных клинических психологов за последние два года отказались от своей профессии.

По словам председателя правления Профессионального союза клинических психологов Эстонии Ийрис Веллинг, ситуация критическая. «Мы видим, что среди наших членов уход из государственной системы здравоохранения – это растущий тренд. Чтобы остановить снижение доступности психологической помощи, необходимо обеспечить мотивирующие условия труда в государственной медицинской системе», – добавила Веллинг.