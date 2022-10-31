За последние два года каждый четвертый клинический психолог отказался от работы в больнице или снизил там свою нагрузку. Вместо этого увеличилось количество частных приемов, за которые пациенты должны платить из собственного кармана, выясняется из опроса Профессионального союза клинических психологов Эстонии, в котором участвовала половина клинических психологов нашей страны.
Серьезная проблема ⟩ Клинические психологи покидают больницы Эстонии
«Уход специалистов из государственной системы здравоохранения означает, что помощь в вопросах душевного здоровья становится доступной, прежде всего, для богатых», – выразил свое беспокойство исполнительный директор Коалиции психического здоровья и благополучия Эстонии (VATEK) Отть Оя.
«В случае проблем с психическим здоровьем, которые существенно влияют на качество жизни и становятся причиной нетрудоспособности, эстонская система здравоохранения, основанная на солидарности, подводит людей», – добавил он.
Весной этого года Профессиональный союз клинических психологов Эстонии собирал информацию о рабочей нагрузке своих членов. Результаты были ошеломляющими – за последние два года 16 процентов клинических психологов перешли уйти из больниц в частный сектор и 12 процентов частично это сделали. В противовес лишь четыре процента увеличили свою нагрузку в больницах. Целых семь процентов квалифицированных клинических психологов за последние два года отказались от своей профессии.
По словам председателя правления Профессионального союза клинических психологов Эстонии Ийрис Веллинг, ситуация критическая. «Мы видим, что среди наших членов уход из государственной системы здравоохранения – это растущий тренд. Чтобы остановить снижение доступности психологической помощи, необходимо обеспечить мотивирующие условия труда в государственной медицинской системе», – добавила Веллинг.
Клинические психологи в качестве основной причины смены работы назвали более высокую заработную плату и более гибкие условия труда. Если Больничная касса платит 30 евро за почасовую консультацию клинического психолога, что также должно покрывать все накладные расходы работодателя, то цены в частном секторе в три раза выше. Тот же ценовой предел Больничной кассы распространяется и на клинических психологов из числа частных партнеров семейных врачей.
«Все меньше психологов соглашаются вести приемы, так как за них платят меньше, при этом речь идет о негибких условиях труда и более обременительной отчетности. Больничная касса должна платить конкурентоспособную зарплату. В противном случае уход клинических психологов в частный сектор продолжится и в рамках медицинской страховки люди больше не смогут получать от государства помощь по вопросам душевного здоровья», – объяснил Оя.
В настоящий момент в Эстонии работает 204 клинических психолога, из которых, по данным профессионального союза, 18 получили образование в течение последних двух лет. Всего обучение длится шесть лет. В компетенцию клинического психолога входит оценка психологических проблем, психических и поведенческих расстройств, лечение и профилактика.