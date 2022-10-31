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Врач рассказал, где и какую прививку потребуют за границей

rus.postimees.ee
Врач рассказал, где и какую прививку потребуют за границей
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Фото: Shutterstock

Перед тем как поехать отдыхать, стоит убедиться, что все нужные прививки сделаны.  Иначе есть высокий риск тяжело перенести заболевания, от которых помогла бы вакцина.

Врач медицинского центра Qvalitas, Андреас Абель подчеркивает, что каждый человек при планировании путешествия должен сначала ознакомиться с требованиями, установленными в странах транзита и назначения.

«Например, стоит убедиться, что у вас сделана прививка двумя дозами MMR от эпидемического паротита, кори и краснухи. Есть люди, которым обязательно нужно сделать вторую прививку, потому что они получили только одну дозу вакцины MMR. В этот список входят люди, которые родились 1980–1992 годах или был привиты от указанных заболеваний в этот период», – сказал Абель. Большинство жителей Эстонии получили комбинированную вакцину против дифтерии и столбняка, но никто не знает, что требуется ревакцинация против этих болезней каждые десять лет.

Также стоит проверить действие и наличие прививки от полиомиелита.

Врач медицинского центра Qvalitas,  Андреас Абель
Врач медицинского центра Qvalitas,  Андреас Абель Фото: Qvalitas

Также никуда не исчезли вирусы сезонного гриппа и SARS-CoV-2, от которых рекомендуется защищаться вакциной. Прививки от гриппа и коронавируса рекомендуются всем, независимо от отпусков. В этом году вакцинация против гриппа бесплатна для детей до 7 лет, взрослых 60 лет и старше, беременных и других людей группы риска. Люди, не входящие в группу риска, могут сделать платную прививку от гриппа.

Прививка от коронавируса по-прежнему бесплатна для всех. В некоторых странах при въезде требуется подтверждение вакцинации или справка о перенесенной болезни или отрицательный результат теста. Например, негражданам США необходимо подтверждение вакцинации при поездке в Соединенные Штаты. Поэтому перед поездкой следует ознакомиться с требованиями и действующими ограничениями в стране. Вы можете обратиться за советом по поводу прививок в бюро путешествий или, например, в цифровую клинику Qvalitas, если в настоящее время нет возможности прийти на очный прием, – говорит Абель.

Где нужна прививка во время путешествия?

Часто считается, что вакцинация необходима только при поездках в экзотические страны. Абель утверждает, что на самом деле разумно сделать прививку от гепатита А и В во время путешествия по Европе, особенно по Восточной Европе. Гепатит А является одним из самых распространенных вирусных заболеваний во всем мире. Человек может заразиться гепатитом А через зараженную пищу и воду или при прямом контакте с инфицированным человеком.

Гепатит В передается через кровь, но чаще всего половым путем. Гепатит B также является серьезной проблемой для здоровья во многих туристических странах, например, в государствах Юго-Восточной Азии и Африки. По словам врача, гепатит А и гепатит В вначале могут протекать скрыто. Лечение обычно начинается на запущенной стадии, когда уже возникает острое воспаление печени и такие симптомы, как желтушность и зуд кожи и слизистых оболочек. В случае гепатита В дети подвержены высокому риску хронического воспаления печени, наиболее серьезным осложнением которого являются рак или цирроз печени.

При поездке в более экзотические страны рекомендации по вакцинации в целом такие же, как и в Европе. При посещении Южной Америки, Африки и азиатских стран необходимо сделать прививку от желтой лихорадки и пройти профилактику, чтобы избежать малярии.

«Если вы планируете долгое время жить или работать в чужой стране, в зависимости от страны могут понадобиться разные прививки, например, против брюшного тифа», – говорит доктор Абель.

Детей следует проверить, на то были ли сделаны защитные прививки, предусмотренные в национальном плане иммунизации.

«Поскольку прививки делаются в определенном возрасте и в определенном порядке, рекомендую при планировании поездки подумать о том, от каких болезней ребенок уже привит, а от каких еще нет. Затем следует обсудить с врачом, какие дополнительные прививки необходимы ребенку при поездке в определенную страну. Например, может потребоваться вакцинация против гепатита А, а может, придется срочно делать и плановые прививки», – объясняет Абель.

Он добавляет, что путешествующим с детьми следует учитывать возможные риски в регионах, где доступность или качество медицинского обслуживания не так хороши, как в Эстонии. По сравнению со взрослыми маленькие дети часто болеют кишечными вирусами во время путешествий. Как правило они более подвержены осложнениям в виде обезвоживания при кишечных вирусах. Поэтому при первых симптомах диареи нужно следить за частым потреблением жидкости. Состояние ребенка необходимо постоянно контролировать, так как оно может быть непредсказуемым и быстро меняться.

При наличии симптомов кишечного вируса следует избегать физических нагрузок, нахождения в жарких местах и потливости, так как они еще больше ускоряют потерю жидкости в организме. В случае осложнений у ребенка и ухудшения общего самочувствия следует посетить врача.

О вакцинации стоит подумать заранее

Следует помнить, что вакцинам нужно время, чтобы они стали была эффективными. Поэтому во избежание инфекционных заболеваний рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или в туристическом бюро не менее чем за четыре недели до поездки. В этом случае при необходимости все же можно начать с прививок, необходимых для конкретной страны. Консультацию и информацию о мерах по снижению риска заражения можно получить, например, в туристическом бюро.

Наиболее распространенными побочными эффектами вакцинации являются мышечная боль в месте укола, легкая лихорадка и утомляемость. По словам врача, такие побочные эффекты обычно проходят через 1-2 дня. Они не нуждаются в лечении, но при необходимости для обезболивания можно использовать парацетамол. Вакцины для путешествий обычно можно делать в один и тот же день – эти прививки можно вводить вместе, просто уколы делают в разные плечи.

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