Врач рассказал, где и какую прививку потребуют за границей

Детей следует проверить, на то были ли сделаны защитные прививки, предусмотренные в национальном плане иммунизации.

«Поскольку прививки делаются в определенном возрасте и в определенном порядке, рекомендую при планировании поездки подумать о том, от каких болезней ребенок уже привит, а от каких еще нет. Затем следует обсудить с врачом, какие дополнительные прививки необходимы ребенку при поездке в определенную страну. Например, может потребоваться вакцинация против гепатита А, а может, придется срочно делать и плановые прививки», – объясняет Абель.

Он добавляет, что путешествующим с детьми следует учитывать возможные риски в регионах, где доступность или качество медицинского обслуживания не так хороши, как в Эстонии. По сравнению со взрослыми маленькие дети часто болеют кишечными вирусами во время путешествий. Как правило они более подвержены осложнениям в виде обезвоживания при кишечных вирусах. Поэтому при первых симптомах диареи нужно следить за частым потреблением жидкости. Состояние ребенка необходимо постоянно контролировать, так как оно может быть непредсказуемым и быстро меняться.

При наличии симптомов кишечного вируса следует избегать физических нагрузок, нахождения в жарких местах и потливости, так как они еще больше ускоряют потерю жидкости в организме. В случае осложнений у ребенка и ухудшения общего самочувствия следует посетить врача.

О вакцинации стоит подумать заранее

Следует помнить, что вакцинам нужно время, чтобы они стали была эффективными. Поэтому во избежание инфекционных заболеваний рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или в туристическом бюро не менее чем за четыре недели до поездки. В этом случае при необходимости все же можно начать с прививок, необходимых для конкретной страны. Консультацию и информацию о мерах по снижению риска заражения можно получить, например, в туристическом бюро.