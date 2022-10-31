Перед тем как поехать отдыхать, стоит убедиться, что все нужные прививки сделаны. Иначе есть высокий риск тяжело перенести заболевания, от которых помогла бы вакцина.
Врач рассказал, где и какую прививку потребуют за границей
Врач медицинского центра Qvalitas, Андреас Абель подчеркивает, что каждый человек при планировании путешествия должен сначала ознакомиться с требованиями, установленными в странах транзита и назначения.
«Например, стоит убедиться, что у вас сделана прививка двумя дозами MMR от эпидемического паротита, кори и краснухи. Есть люди, которым обязательно нужно сделать вторую прививку, потому что они получили только одну дозу вакцины MMR. В этот список входят люди, которые родились 1980–1992 годах или был привиты от указанных заболеваний в этот период», – сказал Абель. Большинство жителей Эстонии получили комбинированную вакцину против дифтерии и столбняка, но никто не знает, что требуется ревакцинация против этих болезней каждые десять лет.
Также стоит проверить действие и наличие прививки от полиомиелита.
Также никуда не исчезли вирусы сезонного гриппа и SARS-CoV-2, от которых рекомендуется защищаться вакциной. Прививки от гриппа и коронавируса рекомендуются всем, независимо от отпусков. В этом году вакцинация против гриппа бесплатна для детей до 7 лет, взрослых 60 лет и старше, беременных и других людей группы риска. Люди, не входящие в группу риска, могут сделать платную прививку от гриппа.
Прививка от коронавируса по-прежнему бесплатна для всех. В некоторых странах при въезде требуется подтверждение вакцинации или справка о перенесенной болезни или отрицательный результат теста. Например, негражданам США необходимо подтверждение вакцинации при поездке в Соединенные Штаты. Поэтому перед поездкой следует ознакомиться с требованиями и действующими ограничениями в стране. Вы можете обратиться за советом по поводу прививок в бюро путешествий или, например, в цифровую клинику Qvalitas, если в настоящее время нет возможности прийти на очный прием, – говорит Абель.
Где нужна прививка во время путешествия?
Часто считается, что вакцинация необходима только при поездках в экзотические страны. Абель утверждает, что на самом деле разумно сделать прививку от гепатита А и В во время путешествия по Европе, особенно по Восточной Европе. Гепатит А является одним из самых распространенных вирусных заболеваний во всем мире. Человек может заразиться гепатитом А через зараженную пищу и воду или при прямом контакте с инфицированным человеком.
Гепатит В передается через кровь, но чаще всего половым путем. Гепатит B также является серьезной проблемой для здоровья во многих туристических странах, например, в государствах Юго-Восточной Азии и Африки. По словам врача, гепатит А и гепатит В вначале могут протекать скрыто. Лечение обычно начинается на запущенной стадии, когда уже возникает острое воспаление печени и такие симптомы, как желтушность и зуд кожи и слизистых оболочек. В случае гепатита В дети подвержены высокому риску хронического воспаления печени, наиболее серьезным осложнением которого являются рак или цирроз печени.
При поездке в более экзотические страны рекомендации по вакцинации в целом такие же, как и в Европе. При посещении Южной Америки, Африки и азиатских стран необходимо сделать прививку от желтой лихорадки и пройти профилактику, чтобы избежать малярии.
«Если вы планируете долгое время жить или работать в чужой стране, в зависимости от страны могут понадобиться разные прививки, например, против брюшного тифа», – говорит доктор Абель.
Детей следует проверить, на то были ли сделаны защитные прививки, предусмотренные в национальном плане иммунизации.
«Поскольку прививки делаются в определенном возрасте и в определенном порядке, рекомендую при планировании поездки подумать о том, от каких болезней ребенок уже привит, а от каких еще нет. Затем следует обсудить с врачом, какие дополнительные прививки необходимы ребенку при поездке в определенную страну. Например, может потребоваться вакцинация против гепатита А, а может, придется срочно делать и плановые прививки», – объясняет Абель.
Он добавляет, что путешествующим с детьми следует учитывать возможные риски в регионах, где доступность или качество медицинского обслуживания не так хороши, как в Эстонии. По сравнению со взрослыми маленькие дети часто болеют кишечными вирусами во время путешествий. Как правило они более подвержены осложнениям в виде обезвоживания при кишечных вирусах. Поэтому при первых симптомах диареи нужно следить за частым потреблением жидкости. Состояние ребенка необходимо постоянно контролировать, так как оно может быть непредсказуемым и быстро меняться.
При наличии симптомов кишечного вируса следует избегать физических нагрузок, нахождения в жарких местах и потливости, так как они еще больше ускоряют потерю жидкости в организме. В случае осложнений у ребенка и ухудшения общего самочувствия следует посетить врача.
О вакцинации стоит подумать заранее
Следует помнить, что вакцинам нужно время, чтобы они стали была эффективными. Поэтому во избежание инфекционных заболеваний рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или в туристическом бюро не менее чем за четыре недели до поездки. В этом случае при необходимости все же можно начать с прививок, необходимых для конкретной страны. Консультацию и информацию о мерах по снижению риска заражения можно получить, например, в туристическом бюро.
Наиболее распространенными побочными эффектами вакцинации являются мышечная боль в месте укола, легкая лихорадка и утомляемость. По словам врача, такие побочные эффекты обычно проходят через 1-2 дня. Они не нуждаются в лечении, но при необходимости для обезболивания можно использовать парацетамол. Вакцины для путешествий обычно можно делать в один и тот же день – эти прививки можно вводить вместе, просто уколы делают в разные плечи.