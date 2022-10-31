В аптеки и центры семейной медицины поступили первые вакцины от гриппа

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, вакцинация – лучший способ себя защитить. «К гриппу следует относиться серьезно, речь идет о заболевании с тяжелым течением, которое при возникновении осложнений может закончиться смертью», – сказала Варьяс и добавила, что ежегодно из-за осложнений, обусловленных гриппом, в стационарном лечении нуждаются 500-2000 человека. Целью бесплатной вакцинации для групп риска является предотвращение тяжелых случаев гриппа.

По словам Варьяс, наибольшему риску развития осложнений от гриппа подвержены дети, пожилые люди, беременные, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. «Поэтому по рекомендации экспертной комиссии по иммунопрофилактике с осени мы расширили целевую группу вакцинации. Бесплатную вакцину получат лица старше 60 лет, беременные, дети до семи лет и входящие в группу риска подростки», – объяснила она.

По словам раплаского семейного врача Арго Лятта, вакцинация от гриппа важна, так как грипп – имеющее тяжелое течение заболевание: «Гриппу характерны высокая температура, сильная слабость, мышечные и суставные боли, сухой и влажный малопродуктивный кашель». Семейный врач напоминает, что прививаться от гриппа можно в течение всего сезона, но самую надежную защиту дает вакцинация перед пиковым периодом болезни, то есть во второй половине зимы. Иммунитет формируется в течение двух недель после вакцинации.