Институт развития здоровья (TAI) открыл линию поддержки Narko.ee, куда могут обращаться люди, у которых наркотики вызывают вопросы или беспокойство. На анонимную линию поддержки можно обращаться по телефону, электронной почте или через чат на портале Narko.ee.
Институт развития здоровья открыл линию поддержки Narko.ee
«Необходимость такой анонимной линии возникла уже некоторое время назад, и я очень рада, что мы наконец создали эту возможность, – прокомментировала руководитель центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алена Курбатова. – Для употребляющего наркотики человека крайне важно, чтобы его выслушали без оценочных суждений, и он смог получить конкретный совет или помощь, не боясь последствий и осуждения общественности».
Употребление наркотиков в Эстонии широко распространено. Причины, по которым люди употребляют наркотики, а также сопутствующие этому проблемы, могут быть очень разными. Люди могут употреблять наркотики для снижения стресса и уменьшения тревожности или чтобы пережить травму, но и также с целью разорвать круг повседневности и рутины. И хотя в зависимость попадает только часть людей, употребляющих наркотики в какой-то период своей жизни, само по себе употребление никогда не бывает полностью безопасным – оно влияет и на психическое здоровье, и на отношения с близкими. Кроме того, употребление может привести к несчастным случаям и отравлениям.
В последнее время доступность лечения и консультационных услуг улучшилась, однако у людей не всегда имеется соответствующая информация или они не могут дойти до необходимой им помощи. По причине нелегальности наркотиков люди зачастую не осмеливаются просить о помощи, боясь, что об их употреблении узнают другие и заклеймят их.
Специалисты психического здоровья линии поддержки Narko.ee (медсестры душевного здоровья, равные консультанты и социальный работник) оказывают поддержку как употребляющим наркотики людям, так и их близким. На линию поддержки можно обращаться с вопросами или беспокойствами по поводу употребления наркотиков и при желании уменьшить свое употребление или отказаться от него, а также если человек себя плохо чувствует после употребления или хочет получить информацию о более безопасных способах употребления, а также по другим связанным с употреблением наркотиков темам. Консультанты линии поддержки выслушают вопросы и беспокойства обратившихся людей без осуждения, поделятся информацией о доступной помощи и помогут найти наиболее подходящий вариант.