Институт развития здоровья открыл линию поддержки Narko.ee

«Необходимость такой анонимной линии возникла уже некоторое время назад, и я очень рада, что мы наконец создали эту возможность, – прокомментировала руководитель центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алена Курбатова. – Для употребляющего наркотики человека крайне важно, чтобы его выслушали без оценочных суждений, и он смог получить конкретный совет или помощь, не боясь последствий и осуждения общественности».

Употребление наркотиков в Эстонии широко распространено. Причины, по которым люди употребляют наркотики, а также сопутствующие этому проблемы, могут быть очень разными. Люди могут употреблять наркотики для снижения стресса и уменьшения тревожности или чтобы пережить травму, но и также с целью разорвать круг повседневности и рутины. И хотя в зависимость попадает только часть людей, употребляющих наркотики в какой-то период своей жизни, само по себе употребление никогда не бывает полностью безопасным – оно влияет и на психическое здоровье, и на отношения с близкими. Кроме того, употребление может привести к несчастным случаям и отравлениям.

В последнее время доступность лечения и консультационных услуг улучшилась, однако у людей не всегда имеется соответствующая информация или они не могут дойти до необходимой им помощи. По причине нелегальности наркотиков люди зачастую не осмеливаются просить о помощи, боясь, что об их употреблении узнают другие и заклеймят их.