Доктор напоминает: ментальное здоровье не вечно

По словам Пярнберг, существует много признаков перенапряжения. Одним из них может быть состояние раздражительности и нервозности или, наоборот, ощущение, состояние, что больше ничего не радует, не интересует, и что все плохо. На психическое перенапряжение также может указать нарушение сна, недостаток энергии и мотивации, более частые вирусные заболевания или обострение хронических заболеваний, а также боли в спине или напряжение мышц в плечах. Также она указала, что повлиять на психическое перенапряжение может злоупотребление алкоголем или наркотиками.

По словам Пярнберг, при появлении первых симптомов необходимо предпринять меры для снижения перенапряжения. «Мы можем повлиять только на внутренние факторы, потому что управление внешними факторами зачастую просто невозможны», – поясняет она и подчеркивает, что если собственных сил для борьбы с проблемой уже недостаточно, не стесняйтесь обращаться за помощью, ведь для этого и есть специалист в данной области: «Когда у нас болит зуб, мы не ждем, что это пройдет само собой, однако многие в случае психологического перенапряжения ожидают именно такого эффекта – само пройдет».

По ее словам, работодатели также могут способствовать нормализации ситуации: «Помимо того, что человек, нуждающийся в помощи, должен сам уметь распознавать тревожные признаки, то находящиеся рядом люди не должны оставаться равнодушными. Они могут предложить свою помощь в случае необходимости или подсказать человеку обратиться за помощью специалиста».