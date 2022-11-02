Проблемы с психическим здоровьем могут подкрасться незаметно. Консультант по здоровью и охране труда Марью Пярнберг рассказала, как справляться со стрессовыми ситуациями.
Доктор напоминает: ментальное здоровье не вечно
Чтобы быть здоровым физически, надо быть активным и правильно питаться. Если где-то что-то начинает болеть, это говорит о сбоях в организме, которые требуют внимания. «Однако такой системы распознавания проблем с психическим здоровьем еще нет», – рассказала консультант по здоровью и охране труда Марью Пярнберг.
Эксперт объяснила, что обсуждение эмоций и самоконтроля, а также практические навыки снижения беспокойства, стресса и расслабления должны быть частью повседневной жизни так же, как и физическая активность.
«Профилактика и своевременное обращение к специалисту для решения проблемы помогут предотвратить перегорание или депрессию», – подчеркивает Пярнберг.
Стресс – это естественная реакция организма
Пярнберг объясняет, что стресс не является чем-то плохим, это естественная реакция организма на неожиданную ситуацию. Благодаря этому мозг может быстро принимать решения: «Стресс вреден для организма в том случае, если он становится хроническим, и человек вообще не может расслабиться».
По словам Марью Пярнберг, в стрессовых ситуациях вегетативная нервная система бессознательно контролирует человека и все его тело, начиная от дыхания и сердечного ритма, до выработки адреналина. Вегетативная нервная система состоит из активирующей симпатической и тормозящей парасимпатической нервных систем. Активация симпатической нервной системы – это сигнал организму о том, что пора срочно что-то делать. Парасимпатическая нервная система сигнализирует о том, что пора успокоиться, опасность миновала и все в порядке. Врач поясняет, что важно, чтобы эти две системы всегда были в балансе.
По словам Пярнберг, в случае хронического стресса симпатическая нервная система организма постоянно активна и готова быстро реагировать на любые ситуации, чтобы выжить, а уравновешивающая парасимпатическая или релаксирующая система не может в таких условиях начать свою работу.
«В такой ситуации человек должен для начала сам себе помочь, например, простимулировать работу парасимпатической системы различными техниками расслабления, – сказала она. – Осведомленность работников и обучение методам релаксации – это один из способов, которым организации могут помочь благополучию и здоровью своих сотрудников».
«Например, в тренинге по устойчивости мы говорим о том, как тренировать выносливость, чтобы лучше справляться с повседневными проблемами, также мы говорим о том, как работать со своим мышлением, чтобы лишний раз не подвергаться стрессу, – сказала она. – Очень часто люди забывают, что у всех нас есть 24 часа в сутки, то есть по восемь часов на работу, отдых и сон. Если начать где-то обрезать углы и жертвовать одним за счет другого, в скором времени это принесет новые стрессовые ситуации».
Красные флаги
Врачи напоминают, что важно уметь оценивать уровень своего стрессового состояния.
«Одна из возможностей следить за своим состоянием – это отслеживать показания частоты сердечных сокращений. Многие смарт-часы сегодня имеют индикатор стресса ВСР (вариабельность сердечного ритма – прим.ред.)», – сказала Пярнберг. Умные часы могут помочь в случае стресса, сигнализируя о нем, если на циферблате стрелка уйдет в минус. В таком случае рекомендуются, например, некоторые дыхательные упражнения или другие методы релаксации.
По словам Пярнберг, существует много признаков перенапряжения. Одним из них может быть состояние раздражительности и нервозности или, наоборот, ощущение, состояние, что больше ничего не радует, не интересует, и что все плохо. На психическое перенапряжение также может указать нарушение сна, недостаток энергии и мотивации, более частые вирусные заболевания или обострение хронических заболеваний, а также боли в спине или напряжение мышц в плечах. Также она указала, что повлиять на психическое перенапряжение может злоупотребление алкоголем или наркотиками.
По словам Пярнберг, при появлении первых симптомов необходимо предпринять меры для снижения перенапряжения. «Мы можем повлиять только на внутренние факторы, потому что управление внешними факторами зачастую просто невозможны», – поясняет она и подчеркивает, что если собственных сил для борьбы с проблемой уже недостаточно, не стесняйтесь обращаться за помощью, ведь для этого и есть специалист в данной области: «Когда у нас болит зуб, мы не ждем, что это пройдет само собой, однако многие в случае психологического перенапряжения ожидают именно такого эффекта – само пройдет».
По ее словам, работодатели также могут способствовать нормализации ситуации: «Помимо того, что человек, нуждающийся в помощи, должен сам уметь распознавать тревожные признаки, то находящиеся рядом люди не должны оставаться равнодушными. Они могут предложить свою помощь в случае необходимости или подсказать человеку обратиться за помощью специалиста».
Когда дело доходит до ментального здоровья, сотрудники в равной степени нуждаются в понимании и доверии. Повышение осведомленности и конкретные действия по укреплению психического здоровья помогут решить многие проблемы.