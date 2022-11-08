Жителей Эстонии приглашают бесплатно проверить уровень сахара в крови.

День борьбы с диабетом направлен на повышение осведомленности о диабете как о серьезном и инвалидизирующем хроническом заболевании. Эстонская ассоциация студентов-медиков вносит свой вклад посредством бесплатных измерений. В 2018 году уровень сахара в крови измеряли у 2052 человек, а в этом году хотят помочь еще большему количеству людей. Акция будет проходить в торговых центрах в порядке живой очереди с 11:00 до 17:00. Для получения максимально точных результатов людей просят не есть и не пить сладкие напитки как минимум за два часа до измерений.

Уровень сахара в крови будут измерять в восьми городах в 11 торговых центрах: в Таллинне в Ülemiste keskus и Solaris, в Тарту в Lõunakeskus и Kvartal, в Хаапсалу в Rannarootsi keskus, в Пярну в Kaubamajakas и Port Artur, в Курессааре в Saaremaa kaubamaja, в Раквере в Põhjakeskus в Вильянди в Uku Keskus и в Выру в Kagukeskus. Там же можно будет получить ответы на вопросы, которые пациенты чаще всего задают о профилактике и осложнениях диабета, а также практические рекомендации по здоровому образу жизни.