В связи со Всемирным днем борьбы с диабетом Эстонская ассоциация студентов-медиков (EAÜS) организует 12 ноября Всеэстонский день борьбы с диабетом, в рамках которого в 11 торговых центрах всем желающим в порядке живой очереди бесплатно измерят уровень сахара в крови.
Жителей Эстонии приглашают бесплатно проверить уровень сахара в крови
День борьбы с диабетом направлен на повышение осведомленности о диабете как о серьезном и инвалидизирующем хроническом заболевании. Эстонская ассоциация студентов-медиков вносит свой вклад посредством бесплатных измерений. В 2018 году уровень сахара в крови измеряли у 2052 человек, а в этом году хотят помочь еще большему количеству людей. Акция будет проходить в торговых центрах в порядке живой очереди с 11:00 до 17:00. Для получения максимально точных результатов людей просят не есть и не пить сладкие напитки как минимум за два часа до измерений.
Уровень сахара в крови будут измерять в восьми городах в 11 торговых центрах: в Таллинне в Ülemiste keskus и Solaris, в Тарту в Lõunakeskus и Kvartal, в Хаапсалу в Rannarootsi keskus, в Пярну в Kaubamajakas и Port Artur, в Курессааре в Saaremaa kaubamaja, в Раквере в Põhjakeskus в Вильянди в Uku Keskus и в Выру в Kagukeskus. Там же можно будет получить ответы на вопросы, которые пациенты чаще всего задают о профилактике и осложнениях диабета, а также практические рекомендации по здоровому образу жизни.
«Приблизительно 65 000 человек в Эстонии страдают сахарным диабетом второго типа, и еще больше людей достигли преддиабетического состояния, когда уровень сахара в крови немного превышает норму. Тем не менее, преддиабет можно хорошо контролировать при достаточной осведомленности и правильном образе жизни. Своей инициативой мы хотим обратить внимание людей на возможную опасную ситуацию», – объяснила главный организатор Всеэстонского дня борьбы с диабетом Лисандра Липпа.