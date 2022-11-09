Исследование выявило гены, дающие надежду бесплодным парам

Марианн Коэль, докторантка кафедры молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета, говорит, что хотя беременность и является естественным этапом в жизни женщины, для многих попытки забеременеть оказались серьезным испытанием. «На помощь приходит экстракорпоральное оплодотворение, или процедура ЭКО, в результате которой с каждым годом рождается все больше детей. К сожалению, показатель успешности ЭКО у женщин в возрасте до 35 лет составляет всего около 30 процентов и снижается по мере старения матери. С одной стороны, причина в низком качестве эмбрионов, но в то же время необходимо понимать и имитировать молекулярные механизмы имплантации эмбрионов в процедурах ЭКО», – пояснила Коэль.

По словам Андреса Салуметса, профессора репродуктивной медицины Тартуского университета, который руководил международным исследованием, изучение имплантации человеческого эмбриона непосредственно в тело женщины невозможно по этическим и техническим причинам. «Для эмбриона имплантация в слизистую оболочку матки – это вопрос выживания, и мы не думаем об этом в случае естественного зачатия. С другой стороны, понимание молекулярных механизмов имплантации эмбриона необходимо при лечении бесплодия, чтобы обеспечить высокую вероятность наступления беременности», – пояснил он.