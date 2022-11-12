Витамин D наиболее известен как регулятор уровня кальция в организме, который укрепляет кости и помогает предотвратить заболевания, вызывающие их ослабление. Но у витамина D есть и другие важные влияющие факторы.
Маркетинг или правда: D-витамин предотвращает отложение жира на животе?
Недавно проведенное исследование подтвердило наблюдавшуюся ранее связь между ожирением и более низким уровнем витамина D, сосредоточив внимание в первую очередь на возможном взаимодействии различных типов жировых отложений с витамином D, пишет Virtuaalkliinik.ee.
По словам исследователей, проводивших исследование, наличие избыточного абдоминального жира было связано с более низким уровнем витамина D: «Сильная связь между повышенным содержанием абдоминального жира и более низким уровнем витамина D предполагает, что люди с большей окружностью в талии подвержены большему риску развития дефицита витамина D, и им следует проверить его уровень».
Тем не менее, исследование не смогло выяснить, вызывает ли дефицит витамина D отложение жира в области живота, или жир в области живота каким-то образом способствует развитию дефицита витамина D. По словам исследователей, будущие исследования попытаются определить причинно-следственные связи.