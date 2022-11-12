Маркетинг или правда: D-витамин предотвращает отложение жира на животе?

Недавно проведенное исследование подтвердило наблюдавшуюся ранее связь между ожирением и более низким уровнем витамина D, сосредоточив внимание в первую очередь на возможном взаимодействии различных типов жировых отложений с витамином D, пишет Virtuaalkliinik.ee.

По словам исследователей, проводивших исследование, наличие избыточного абдоминального жира было связано с более низким уровнем витамина D: «Сильная связь между повышенным содержанием абдоминального жира и более низким уровнем витамина D предполагает, что люди с большей окружностью в талии подвержены большему риску развития дефицита витамина D, и им следует проверить его уровень».