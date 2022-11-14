В клинике начали использовать новый метод уничтожения раковых клеток

Другими словами, микроволновая абляция – это воздействие микроволн на опухолевую ткань с целью уничтожения опухолевых клеток. «Это безопасный и эффективный метод лечения первичных и вторичных опухолей легких, почек, надпочечников, печени, поджелудочной железы и костей. Таким образом, возможно малоинвазивное лечение солидных опухолевых очагов с использованием электромагнитных микроволн. Волны вызывают движение молекул воды в ткани-мишени, что, в свою очередь, приводит к трению и нагреванию на молекулярном уровне, вызывая некроз в клетках опухолевой ткани, то есть гибель опухолевой клетки», – объясняет Мартин Рейм, доктор медицины и преподаватель радиологической клиники при больнице.

По его словам, преимущества микроволновой абляции перед другими методами термической абляции включают более высокий и равномерный рост температуры внутри опухоли, больший потенциальный объем клеток-мишеней, более быстрое время абляции и лучший профиль передачи энергии. Во внедрении методики принимали участие коллеги из радиологии, гематоонкологии, анестезиологии и интенсивной терапии, педиатрии и хирургии.