С этого года отделение радиологии больницы Тартуского университета сможет проводить микроволновую абляцию (MWA) в качестве дополнительного метода лечения опухолевых заболеваний и является первым центром в Эстонии, использующим эту технологию.
В клинике начали использовать новый метод уничтожения раковых клеток
Другими словами, микроволновая абляция – это воздействие микроволн на опухолевую ткань с целью уничтожения опухолевых клеток. «Это безопасный и эффективный метод лечения первичных и вторичных опухолей легких, почек, надпочечников, печени, поджелудочной железы и костей. Таким образом, возможно малоинвазивное лечение солидных опухолевых очагов с использованием электромагнитных микроволн. Волны вызывают движение молекул воды в ткани-мишени, что, в свою очередь, приводит к трению и нагреванию на молекулярном уровне, вызывая некроз в клетках опухолевой ткани, то есть гибель опухолевой клетки», – объясняет Мартин Рейм, доктор медицины и преподаватель радиологической клиники при больнице.
По его словам, преимущества микроволновой абляции перед другими методами термической абляции включают более высокий и равномерный рост температуры внутри опухоли, больший потенциальный объем клеток-мишеней, более быстрое время абляции и лучший профиль передачи энергии. Во внедрении методики принимали участие коллеги из радиологии, гематоонкологии, анестезиологии и интенсивной терапии, педиатрии и хирургии.
Микроволновая абляция уже использовалась в прошлом в других странах мира, а подготовка к проведению процедуры в Эстонии началась в клинике в 2021 году. «По состоянию на весну 2022 года мы провели пять абляций MWA. Для доступа к очагу и размещения антенны MWA используется КТ или УЗИ. Первая инновационная процедура была проведена на ребенке при участии детских хирургов доктора Юргена Рюнка и доктора Рагнара Лыивукене, затем последовали процедуры по лечению опухолей у взрослых пациентов», – сказал доктор Рейм.
Процедура проводится под общей анестезией. Возраст пациентов на сегодняшний день варьируется от 6 до 80 лет. «При планировании и проведении первых процедур нашу команду консультировал коллега, доктор Донатас Йоциус из больницы Сантарос Вильнюсского университета. Среди процедур MWA на сегодняшний день было три удаления очагов остеоидной остеомы доброкачественной опухоли кости. Все костные очаги были расположены в анатомически неблагоприятном для хирургического удаления месте, и лечение до сих пор не было эффективным», – пояснил доктор Рейм, представивший новый метод.
По словам доктора Андреса Коцара, заведующего терапевтическим отделением клиники, внедрение новых методов – это именно то, чего ждут от университетской больницы. «Поскольку наша терапевтическая работа тесно переплетается с преподаванием и исследованиями, пациенты клиники часто становятся первыми в Эстонии, кто знакомится с новыми методами лечения. И пациенты, и персонал клиники выигрывают от сотрудничества с нашими профессиональными лечебными бригадами, поскольку они продолжают идти в ногу с инновациями», – признал доктор Коцар, заведующий лечебной частью.