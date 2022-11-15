По данным исследования, проведенного среди почти 100 000 китайцев, ночной сон в комнате с наружным освещением может повысить риск развития диабета, сообщает CNN.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Освещение может способствовать развитию серьезных заболеваний
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetologia, у людей, которые жили в районах со «световым загрязнением» в ночное время в Китае, вероятность развития диабета была примерно на 28% выше, чем у тех, кто жил в наименее освещенных районах.
Более девяти миллионов случаев диабета среди китайцев в возрасте 18 лет и старше могут быть связаны с наружным освещением в ночное время, считают авторы, добавляя, что это число, вероятно, будет расти по мере того, как все больше людей переезжают в города.
По словам авторов, световое загрязнение настолько широко распространено, что может влиять на пригороды и лесопарки, которые могут находиться в десятках и даже сотнях километров от источника света.
«Это исследование подтверждает предыдущие исследования о потенциальном негативном влиянии ночного света на метаболическую функцию и риск развития диабета», – сказала доктор Филлис Зи, директор Центра медицины сна при Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета Чикаго, которая не принимала участия в исследовании.
Предыдущие исследования показали связь между искусственным освещением в ночное время и увеличением веса и ожирением, метаболической дисфункцией, секрецией инсулина, развитием диабета и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование Зи и ее команды, опубликованное в начале этого года, изучало роль света у 20-летних здоровых взрослых людей. У молодых людей, участвовавших в эксперименте в лаборатории сна, сон в течение одной ночи при тусклом свете, например, при свете телевизора, повышал уровень сахара в крови и частоту сердечных сокращений.
Предыдущие исследования показали, что повышенный сердечный ритм в ночное время является фактором риска развития сердечных заболеваний в будущем и ранней смерти, а повышенный уровень сахара в крови является признаком резистентности к инсулину, что в итоге может привести к диабету II типа.
«Здоровый сон имеет решающее значение для предотвращения возникновения диабета», – сказал доктор Гарет Най, старший преподаватель физиологии в Университете Честера в Великобритании, который также не принимал участия в исследовании.
«Исследования показали, что непостоянный режим сна связан с повышенным риском развития диабета II типа», – сказал он.
В новом исследовании использовались данные Китайского исследования по надзору за неинфекционными заболеваниями 2010 года, в котором популяционная выборка спрашивала о факторах образа жизни и здоровье исследуемого населения и членов их семей. Были взяты образцы крови, а спутниковые снимки использовались для сравнения уровня освещенности в тех районах Китая, где жили испытуемые.
Анализ показал, что хроническое ночное воздействие светового загрязнения повышает уровень глюкозы в крови и увеличивает риск развития инсулинорезистентности и диабета.
Однако существует ли прямая связь между диабетом и ночным воздействием света, пока неясно, поскольку уже известно, что проживание в городской местности само по себе способствует развитию диабета, пояснил Най.