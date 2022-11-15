ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Освещение может способствовать развитию серьезных заболеваний

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetologia, у людей, которые жили в районах со «световым загрязнением» в ночное время в Китае, вероятность развития диабета была примерно на 28% выше, чем у тех, кто жил в наименее освещенных районах.

Более девяти миллионов случаев диабета среди китайцев в возрасте 18 лет и старше могут быть связаны с наружным освещением в ночное время, считают авторы, добавляя, что это число, вероятно, будет расти по мере того, как все больше людей переезжают в города.

По словам авторов, световое загрязнение настолько широко распространено, что может влиять на пригороды и лесопарки, которые могут находиться в десятках и даже сотнях километров от источника света.

«Это исследование подтверждает предыдущие исследования о потенциальном негативном влиянии ночного света на метаболическую функцию и риск развития диабета», – сказала доктор Филлис Зи, директор Центра медицины сна при Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета Чикаго, которая не принимала участия в исследовании.

Предыдущие исследования показали связь между искусственным освещением в ночное время и увеличением веса и ожирением, метаболической дисфункцией, секрецией инсулина, развитием диабета и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.