Больничная касса не может выплатить компенсации на общую сумму в 700 000 евро

На основании листа нетрудоспособности работодатель и Больничная касса Эстонии выплачивают человеку компенсацию, цель которой – частично компенсировать работнику заработную плату, неполученную за время болезни или ухода.

Количество листов нетрудоспособности было рекордным за последние два года, в основном это произошло из-за пандемии коронавируса COVID-19. За девять месяцев этого года Больничная касса Эстонии выплатила компенсации по нетрудоспособности на общую сумму 175,5 миллионов евро и их получило почти 296 000 человек. Из этой суммы 121 миллионов евро было выплачено за листы нетрудоспособности по болезни.

Для выплаты компенсаций по нетрудоспособности в базе данных Больничной кассе Эстонии по-прежнему отсутствуют корректные реквизиты банковских счетов многих людей, ведь перечисление компенсаций производится именно на те счета, данные которых были представлены самим человеком в Больничную кассу Эстонии.

С 2019 года в Больничной кассе Эстонии отсутствуют данные расчетных счетов почти 8 000 человек, из-за чего невозможно выплачивать им компенсации по нетрудоспособности. Из них только в этом году прибавилось 1000 человек. Общая сумма невыплаченных компенсаций оценивается в 700 000 евро.