НОВЫЙ РЕКОРД ⟩ Из эмбрионов, замороженных 30 лет назад, родились здоровые близнецы

Молодожены Филип и Рэйчел Риджуэй, у которых уже есть четверо детей, рассказали газете The Post, что они чувствуют призвание иметь еще детей. Однако они не рассчитывали установить рекорд. «Нам понравилась идея спасти жизни людей, оказавшихся в ловушке», – сказал 35-летний Филип.