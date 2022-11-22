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НОВЫЙ РЕКОРД ⟩ Из эмбрионов, замороженных 30 лет назад, родились здоровые близнецы

rus.postimees.ee
Из эмбрионов, замороженных 30 лет назад, родились здоровые близнецы
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Близнецы, родившиеся из самых старых в мире эмбрионов, абсолютно здоровы.
Близнецы, родившиеся из самых старых в мире эмбрионов, абсолютно здоровы. Фото: NATIONAL EMBRYO DONATION CENTER / HANDOUT HANDOUT

Близнецы Лидия и Тимоти Риджуэй, родившиеся несколько недель назад, установили новый рекорд, появившись на свет из самых старых эмбрионов. Эмбрионам близнецов было почти 30 лет.

Молодожены Филип и Рэйчел Риджуэй, у которых уже есть четверо детей, рассказали газете The Post, что они чувствуют призвание иметь еще детей. Однако они не рассчитывали установить рекорд. «Нам понравилась идея спасти жизни людей, оказавшихся в ловушке», – сказал 35-летний Филип.

Пара выбрала самые старые из имеющихся эмбрионов из Национального центра донорства эмбрионов (NEDC), некоммерческой организации,

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