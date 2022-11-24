За неделю добавились 2224 случая COVID-19: скончались девять человек

За неделю ОРЗ выявили у 3785 человек, 43 процента от всех заболевших — дети.

По состоянию на утро среды в больнице находилось 142 пациента с COVID-19, 59 из которых нуждались в госпитализации в связи с симптоматическим COVID-19. За неделю скончались девять человек в возрасте 66-91 года, у всех были серьезные сопутствующие заболевания.

На основании данных, зарегистрированных при выборочном обследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, заболеваемость можно оценить как стабильную. Распространение вируса гриппа ограничено, регистрируются единичные случаи заболевания гриппом.

Риновирус является основной причиной заболевания, на его долю приходится 19 процентов всех положительных контрольных образцов. На прошлой неделе также начала увеличиваться доля респираторно-синцитиального вирусов (РС-вирусов), что означает начало более интенсивного распространения вируса гриппа в ближайшее время. Рост вируса гриппа должен наблюдаться в течение двух-трех недель.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди школьников и пожилых людей увеличилась на 25 и 61 процент соответственно. Больше всего заболевают дети до 5 лет. По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), с начала сезона в связи с гриппом госпитализировано 12 пациентов, из них трое детей в возрасте до 4 лет, пять пациентов в возрасте от 5 до 64 лет и четыре пациента старше 65 лет.

Заболеваемость COVID-19 остается стабильной, сохраняется тенденция роста среди детей. Количество очагов, зарегистрированных в учреждениях социального обеспечения, и количество выявленных в них инфицированных уменьшилось по сравнению с прошлыми неделями.

Согласно данным секвенирования, доля штамма омикрон составляет 100%. На долю BA.5 приходится более 90 процентов всех циркулирующих сублиний. Учитывая характеристики штаммов вируса, распространяющихся в Европе и других частях мира, нет оснований подозревать, что в ближайшем будущем преобладающим станет другой штамм.