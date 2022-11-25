Почему у женщин появляются темные волосы на лице и теле?

До десяти процентов женщин страдают от аномального роста волос. Неестественный рост волос отличается от нормального текстурой и цветом – неестественный рост волос характеризуется темным цветом и более густыми волосами. Темные волосы могут расти на лице, руках, спине и груди женщины, и это вызвано дисбалансом половых гормонов. Поскольку темные и густые волосы — это явление, вызванное избыточным количеством мужских гормонов, то есть андрогенов, оно возникает в первую очередь в тех областях, где обычно больше всего волос у мужчин.

Женский организм должен вырабатывать небольшое количество андрогенов, но когда это количество резко увеличивается, могут возникнуть прыщи, ненормальный рост волос и изменение голоса. В этом случае следует обратиться к врачу, который объяснит, как добиться гормонального баланса. Для этого можно изменить образ жизни или в некоторых случаях начать принимать препараты, поддерживающие гормональный фон. Важно помнить, что баланс теряется по какой-то причине – например, лишний вес, неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и недосыпание препятствуют нормальной гормональной работе. Это означает, что если человек не избавится от причины проблемы, действие лекарств сводится только к облегчению симптомов.