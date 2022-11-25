Каждый год в Эстонии около 600 человек умирают от рака легких

«В случае рака легких диагноз обычно ставят слишком поздно, потому что болезнь дает о себе знать только на последних стадиях, – подчеркнула врач-онколог, преподаватель клиники Тартуского университета Яаника Наритс. – В легочной ткани недостаточно болевых рецепторов, поэтому человек не чувствует, когда в легком начинает развиваться опухоль».

По словам Наритс, наиболее распространенным симптомом рака легких является продолжительный кашель, не поддающийся лечению, другим опасным признаком являются кровяные тельца в мокроте, одышка при физической нагрузке, беспричинная потеря голоса, боли в груди, хрипы и затруднения при глотании. Когда рак уже распространился, частыми симптомами также являются потеря веса и аппетита.

«Курение – это, несомненно, главный фактор риска развития рака легких, – сказала доктор Наритс. – Тем не менее, некурящие тоже могут заболеть раком легких, обычно каждый десятый диагноз ставится человеку, который никогда не курил. Рак легких у некурящего человека может быть вызван различными химическими веществами, такими как радон, асбест, хром, мышьяк, а также загрязненным воздухом, вирусом папилломы человека и, конечно же, пассивным курением. Кроме того, может быть наследственная склонность к возникновению рака легких, но даже в этом случае реальная причина может крыться не в генах, а в ежедневной среде обитания».

Лечении рака легких зависит от стадии распространения заболевания. «Применяется хирургическое лечение, прецизионная лучевая терапия, химиотерапия или комбинация лучевой и химиотерапии, а также иммунотерапия. На последней стадии проводится паллиативная лучевая терапия для облегчения симптомов (боль, затрудненное дыхание). В случае рака легких о трансплантации не может быть и речи», – отметила доктор Наритс.