Давно не новость, что курение причиняет ущерб самому курильщику, окружающим его людям и окружающей среде. Однако до сих пор сохраняются мифы о курении, которые на деле давно развенчаны или вовсе никогда не имели под собой никаких оснований.
Пять мифов о курении – как курильщики вредят себе и другим
Миф 1: Курение в подростковом возрасте не имеет долгосрочных последствий для здоровья, если бросить курить до 30 лет
Курение тормозит полноценное развитие организма молодого человека, может вызывать одышку у детей и подростков, снижать выносливость и тем самым влиять на способность к спортивным достижениям.
В подростковом возрасте, когда жизненно важные органы, в том числе легкие, еще только развиваются, особенно важно избегать вдыхания ядовитого сигаретного дыма. Органы дыхания у девочек развиваются до 18 лет, а у мальчиков до 24 лет. Если начать курить раньше, нарушается формирование легких, что в будущем может привести к развитию хронических заболеваний органов дыхания. Кроме того, раннее начало курения может привести к повреждению сердечно-сосудистой системы.
Миф 2: «Воскресное курение» здоровью не вредит
Сколько сигарет в день, неделю или месяц можно безопасно выкуривать? Самое безопасное количество – ноль. Выкуривание всего одной сигареты увеличивает риск развития болезней сердца, сосудов, рака легких, инфаркта и многих других заболеваний.
При вдыхании сигаретного дыма в организм попадают тысячи опасных веществ, в результате чего повышаются артериальное давление и пульс. Из-за измененной работы сердца замедляется приток крови к капиллярам и повышается уровень угарного газа в крови, а значит, к мозгу, мышцам и другим органам поступает меньше кислорода. Даже случайное курение повреждает ДНК клеток, в том числе защищающие от рака гены. Поэтому даже редкое курение небезопасно.
Миф 3: Никотин является основной причиной связанных с курением болезней
Никотин, разумеется, небезопасен, поскольку вызывает привыкание, но не он является основной причиной связанных с курением болезней. Самым главным виновником болезней становятся именно вредные вещества, образующиеся в процессе горения при высоких температурах.
В результате сжигания табака в сигаретном дыме образуется около 6 тысяч химических веществ. Около 100 из них канцерогенны. Этот ядовитый коктейль наиболее вреден для слизистой оболочки губ, рта, горла и бронхов. Поэтому длительное курение вызывает рак глотки, гортани, пищевода, легких, а также желудка, поджелудочной железы, печени и мочевого пузыря.
Миф 4: Курение подавляет чувство голода, «растапливает» жир и помогает похудеть
Есть ли в вашем кругу знакомых люди, которые курят и при этом имеют лишний вес? Если да, то этот миф можно объявить развенчанным. Сигареты не помогают нам оставаться стройными.
Действительно, многие бывшие курильщики заметили, что после отказа от курения они набрали вес. Виноваты в этом, однако, частые перекусы, чтобы компенсировать курение. Бросившие курить часто испытывают потребность сменить одну привычку на другую и нередко находят утешение в еде. Более частые перекусы, увеличенные порции и уступки аппетиту неизбежно ведут к набору веса.
Миф 5: Курение вредит только самому курильщику
Десятилетия назад о последствиях пассивного курения было известно мало, и возникший тогда миф распространяется и сегодня. Всем давно пора осознать, что пассивное вдыхание дыма увеличивает риск развития тех же заболеваний, которые угрожают самим курильщикам.
Большая часть вредного табачного дыма невидима, но легко распространяется и может оставаться в воздухе часами. Исследования показали, что пребывание рядом с курильщиками увеличивает риск развития рака легких, сердечных заболеваний и инсульта.
Сигаретный дым опасен даже для домашних животных. Проживание в доме с курильщиками увеличивает риск возникновения многих проблем со здоровьем у собак, кошек и особенно у птиц. Собаки, подвергающиеся воздействию пассивного курения, склонны к развитию глазных инфекций, аллергий и респираторных заболеваний, включая рак легких.
Как бы курильщики ни хотели этого не признавать, безопасного способа курения не существует, а мифы никак не снижают вреда курения. Для организма вредны одна сигарета, нахождение рядом с курильщиком и даже в среде, где курят.