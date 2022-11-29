Пять мифов о курении – как курильщики вредят себе и другим

Миф 1: Курение в подростковом возрасте не имеет долгосрочных последствий для здоровья, если бросить курить до 30 лет

Курение тормозит полноценное развитие организма молодого человека, может вызывать одышку у детей и подростков, снижать выносливость и тем самым влиять на способность к спортивным достижениям.

В подростковом возрасте, когда жизненно важные органы, в том числе легкие, еще только развиваются, особенно важно избегать вдыхания ядовитого сигаретного дыма. Органы дыхания у девочек развиваются до 18 лет, а у мальчиков до 24 лет. Если начать курить раньше, нарушается формирование легких, что в будущем может привести к развитию хронических заболеваний органов дыхания. Кроме того, раннее начало курения может привести к повреждению сердечно-сосудистой системы.

Миф 2: «Воскресное курение» здоровью не вредит

Сколько сигарет в день, неделю или месяц можно безопасно выкуривать? Самое безопасное количество – ноль. Выкуривание всего одной сигареты увеличивает риск развития болезней сердца, сосудов, рака легких, инфаркта и многих других заболеваний.