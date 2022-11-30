По словам Кристи Кернер, преподающей пищеведение и технологию продуктов питания в Эстонском университете естественных наук, наиболее полезно для здоровья сбалансированное смешанное питание, что означает, что для получения необходимых питательных веществ людям нужно в умеренных количествах потреблять в пищу качественное мясо. Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк говорит, что в свете этого обстоятельства неразумно есть продукты, изготовленные из мясной массы с практически нулевой пищевой ценностью.
Ученый из Университета естественных наук: «Мясо – не вредный продукт»
«Я призываю скорее есть меньше, но выбирать полезные качественные продукты», – сказал Круустюк. По его словам, потребление в пищу мясной массы не опасно для человека, однако и пищевой ценности она не имеет, поскольку, по сути, производится из механически обработанных костей. Многие производители добавляют этот ингредиент во фрикадельки, котлеты, вареную колбасу, сосиски, сардельки, полукопченую колбасу. «Я рекомендую читать этикетки, чтобы покупать мясные продукты, состоящие из мяса, и кровяную колбасу, содержащую кровь», – добавил представитель мясокомбината.
Круустюк считает пугающим тренд на отказ от мяса среди школьников – все больше детей в школе не едят мясо, поскольку это «не модно» среди их друзей.
Кристи Кернер признала, что о мясе распространяется много дезинформации – от него, якобы, толстеют, оно содержит вредные вещества, есть его неэтично и вредно для окружающей среды.
«Категорически не соответствует действительности утверждение, будто от мяса толстеют. Мясо – не вредный продукт. Не полезно есть его в слишком больших количествах и после неправильной обработки – например, подгоревшим. Важно просто всегда обращать внимание на способ приготовления и объемы потребляемого мяса», – пояснила Кернер. Вредны, говорит она, картофельные чипсы – они содержат в среднем вдвое больше жира, чем свинина, но при этом белка в них в три раза меньше.
По словам Кернер, не соответствует истине и утверждение, что с мясом в организм поступают различные вредные вещества или микробы. Эстония является членом Европейского союза, в котором на законодательном уровне установлены меры безопасной переработки и производства мяса. К числу таких мер, например, относится запрет на добавление в корма сельскохозяйственных животных гормонов. Помимо этого, антибиотики в ЕС могут использоваться исключительно для лечения заболеваний у сельскохозяйственных животных, но не с целью профилактики.
Заинтересованные группы, негативно настроенные в отношении употребления мяса в пищу, утверждают, что животноводы плохо обращаются с животными. В действительности, говорит Кернер, ничего подобного не происходит, поскольку и содержание животных досконально регламентировано законами и постановлениями. Строгие требования действуют и в отношении боен – здесь целью является максимальная гуманность всего процесса. Контроль за соблюдением перечисленных принципов ведут государственные надзорные органы.
«Институт развития здоровья, консультанты по питанию и рекомендации по питанию, составленные не только в Эстонии, но и во всех других странах, утверждают, что наиболее полезно для человеческого здоровья сбалансированное питание. А сбалансированность означает включение в рацион и мяса», – рассказала Кернер.
По словам ученого, человеческому организму требуется белок, а мясо является источником пищевого белка с очень высокой биологической ценностью. Составленные в разных странах пищевые пирамиды и рекомендации по питанию указывают на важность включения мяса в рацион.
«Формулировка "Следует ли есть мясо?" является неверной. Вопрос, скорее, в том, сколько мяса есть. Разумным количеством является 50–125 граммов мяса в день два-три раза в неделю. В Северных странах рекомендуют потреблять больше мяса – до 500 граммов в неделю», – сказала Кернер.
Почему же мясо важно для нашего здоровья? Причина в том, что оно является источником ряда важных биологически значимых элементов. «Потребность человеческого организма в белке высока – нам нужно 60–100 граммов белка в день. Животный белок усваивается человеческим организмом гораздо лучше растительного. Из него мы получаем незаменимые аминокислоты, которые организм самостоятельно синтезировать не способен», – пояснила она.
Во многих западных странах уже отметили, что отказ от мяса приводит у людей к дефициту железа в крови. Кернер говорит, что пример Нидерландов позволяет утверждать, что отсутствие мяса в рационе непосредственным образом сказывается на росте детей. Для растущего организма крайне важен, в числе прочего, таурин, который не содержится в растительной пище.
Многочисленные исследования показывают, что у жителей США стали чаще диагностировать анемию. Помимо дефицита ряда минералов (железа, кальция, фосфора), в организме отсутствие мяса в рационе приводит к тому, что мы не получаем из пищи омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и витамина B12 (этот элемент синтезируется кишечными микроорганизмами).
В последнее время на рынке появились растительные альтернативы мясу.
«Их производят из овса, сои и другого сырья, но они никогда не сравнятся с оригиналом. Подобную замену мяса приходится обогащать огромным количеством добавок, чтобы получить продукт, равноценный мясу. По этой причине нелишним было бы задаться вопросом – сравним ли экологический след производства таких продуктов с животноводством и производством мясной продукции?» – добавила Кернер.
Вопросы вызывает и польза альтернатив мяса, ведь они являются избыточно переработанной продукцией. Производят такие продукты при высокой температуре и давлении, то есть, как и подгоревшее мясо, растительные альтернативы могут содержать канцерогены. Помимо этого, в них содержатся аллергены, много пищевых добавок и красителей, а также других ингредиентов.