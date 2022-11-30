Ученый из Университета естественных наук: «Мясо – не вредный продукт»

«Я призываю скорее есть меньше, но выбирать полезные качественные продукты», – сказал Круустюк. По его словам, потребление в пищу мясной массы не опасно для человека, однако и пищевой ценности она не имеет, поскольку, по сути, производится из механически обработанных костей. Многие производители добавляют этот ингредиент во фрикадельки, котлеты, вареную колбасу, сосиски, сардельки, полукопченую колбасу. «Я рекомендую читать этикетки, чтобы покупать мясные продукты, состоящие из мяса, и кровяную колбасу, содержащую кровь», – добавил представитель мясокомбината.

Круустюк считает пугающим тренд на отказ от мяса среди школьников – все больше детей в школе не едят мясо, поскольку это «не модно» среди их друзей.

Кристи Кернер признала, что о мясе распространяется много дезинформации – от него, якобы, толстеют, оно содержит вредные вещества, есть его неэтично и вредно для окружающей среды.

«Категорически не соответствует действительности утверждение, будто от мяса толстеют. Мясо – не вредный продукт. Не полезно есть его в слишком больших количествах и после неправильной обработки – например, подгоревшим. Важно просто всегда обращать внимание на способ приготовления и объемы потребляемого мяса», – пояснила Кернер. Вредны, говорит она, картофельные чипсы – они содержат в среднем вдвое больше жира, чем свинина, но при этом белка в них в три раза меньше.