Сегодня Касса здоровья начинает кампанию, призывающую к вакцинации против вируса COVID-19. Тема вакцинации особенно актуальна сейчас, так как в стране все еще много больных, и риску тяжелого течения заболевания особенно подвержены пожилые люди.
В Эстонии стартовала кампания по вакцинации против COVID-19
Лозунг начинающейся кампании Кассы здоровья – «С вакциной надежнее!» В ходе кампании медики хотят напомнить людям, что вакцинация от коронавируса по-прежнему важна для всех.
Исследования показывают, что иммунная защита человека со временем снижается и ее необходимо восстанавливать, ведь вакцинация в первую очередь защищает от тяжелого течения заболевания.
«Как врач, я хотела бы подчеркнуть, что коронавирусная инфекция особенно тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей. К сожалению, именно эти группы населения по-прежнему подвержены большому риску, это показывает опыт работы наших центров семейной медицины за последние годы», – подтвердила доктор Пирет Роспу из Табасалуского центра семейной медицины.
«Пройти первый цикл вакцинации или получить бустерную дозу вакцины – лучший вариант, который доступен каждому для предотвращения госпитализации или осложнений от заражения коронавирусом. Вы всегда можете проконсультироваться со своей семейной медсестрой или семейным врачом, если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить темы, связанные с вакцинацией», – приглашает всех доктор Роспу.
Вакцинацию должны пройти все люди, у которых прошло более шести месяцев с момента последней инъекции вакцины или болезни. «Вакцина подобна другим методам защиты в нашей жизни – отражателю, шлему, ремню безопасности, спасательному жилету или презервативу. Когда мы ответственно пользуемся ими, мы защищаем и себя, и других. Именно такое сравнение используется в начинающейся кампании», – говорит руководитель кампании Кассы здоровья Тайси Кыйв.
Согласно данным аналитического отдела Кассы здоровья, в Эстонии насчитывается более 700 000 взрослых людей, которые в свое время были вакцинированы или перенесли коронавирус, однако с момента последней дозы вакцины или перенесения заболевания прошло много времени, а это значит, что сейчас они практически не защищены от вируса.
Вакцинация первой бустерной дозой рекомендуется всем лицам старше 18 лет, а второй бустерной дозой – людям старше 60 лет и другим людям из группы риска (люди старше 12 лет, у которых из-за некоторых хронических заболеваний имеется высокий риск заболеть тяжелой формой заболевания COVID-19, жители и работники учреждений по уходу, а также медицинские работники). Для дальнейшей защиты себя от тяжелой формы инфекции, целесообразно сделать себе повторную вакцинацию, повысив тем самым уровень защиты организма от вируса.
Любой желающий может записаться на вакцинацию, обратившись в свой центр семейных врачей. Также можно воспользоваться соответствующей услугой на сайте дигитальной регистратуры на сайте www.digilugu.ee, если с момента, когда человек переболел COVID-19 или с дня проведения последней дозы прошло не менее шести месяцев. На сайте www.vaktsineeri.ee можно найти информацию обо всех открытых пунктах вакцинации, а также проверить время их работы и возможности для регистрации.
Вакцинироваться можно в определенных аптеках во всех регионах Эстонии. Список аптек, в которых можно сделать прививку от коронавируса, можно найти на интернет-сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.
Индивидуально по вопросам вакцинации людей консультируют в первую очередь семейные врачи, но помощь можно получить и у других медицинских работников, проводящих вакцинацию. Медицинскую консультацию можно получить по справочному телефону семейных врачей 1220 или по телефону обслуживания клиентов Кассы здоровья +372 669 6630.