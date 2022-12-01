В Эстонии стартовала кампания по вакцинации против COVID-19

Согласно данным аналитического отдела Кассы здоровья, в Эстонии насчитывается более 700 000 взрослых людей, которые в свое время были вакцинированы или перенесли коронавирус, однако с момента последней дозы вакцины или перенесения заболевания прошло много времени, а это значит, что сейчас они практически не защищены от вируса.

Вакцинация первой бустерной дозой рекомендуется всем лицам старше 18 лет, а второй бустерной дозой – людям старше 60 лет и другим людям из группы риска (люди старше 12 лет, у которых из-за некоторых хронических заболеваний имеется высокий риск заболеть тяжелой формой заболевания COVID-19, жители и работники учреждений по уходу, а также медицинские работники). Для дальнейшей защиты себя от тяжелой формы инфекции, целесообразно сделать себе повторную вакцинацию, повысив тем самым уровень защиты организма от вируса.

Любой желающий может записаться на вакцинацию, обратившись в свой центр семейных врачей. Также можно воспользоваться соответствующей услугой на сайте дигитальной регистратуры на сайте www.digilugu.ee, если с момента, когда человек переболел COVID-19 или с дня проведения последней дозы прошло не менее шести месяцев. На сайте www.vaktsineeri.ee можно найти информацию обо всех открытых пунктах вакцинации, а также проверить время их работы и возможности для регистрации.

Вакцинироваться можно в определенных аптеках во всех регионах Эстонии. Список аптек, в которых можно сделать прививку от коронавируса, можно найти на интернет-сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.