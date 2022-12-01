В четверг во всем мире отмечается Международный день борьбы со СПИДом, по традиции Эстонская сеть ВИЧ-позитивных зажигает в этот день по всей Эстонии свечи, чтобы отдать дань памяти тем, кто умер от СПИДа, а также от ковида и войны в Украине.
В Эстонии отмечают Международный день борьбы со СПИДом
«Последние три года принесли в нашу жизнь огромные труудности. Во-первых, Ковид, за ним последовала война в Украине, которая привела к кризису электроэнергии, росту цен, принесла ужас и множество невинных жертв. Но вне зависимости от того, что происходит в окружающем нас мире, во всем этом хаосе мы все же не должны терять заботу о людях и терпимость, особенно когда речь идет о здоровье», – сказал председатель правления Эстонской сети ВИЧ-позитивных (EHPV) Лачин Алиев.
Международный день борьбы со СПИДом отмечается во всем мире с 1988 года. Вот уже 34 года 1 декабря Организация Объединенных Наций, глобальные организации здравоохранения, национальные правительства и гражданское общество объединяются для проведения информационной кампании по конкретной теме, связанной с ВИЧ. В этом году главным словом Всемирного дня борьбы со СПИДом является «Равенство».
«Эстонская сеть ВИЧ-позитивных присоединяется к призыву ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпринять совместные усилия для устранения неравенства в сотрудничестве с государством и местными самоуправлениями. Если в начале века ВИЧ-инфекция считалась смертельным заболеванием, то благодаря постоянно развивающейся современной медицинs в 2022 году ВИЧ может считаться хроническим заболеванием, хорошо поддающимся лечению и не влияющим на качество жизни, на построение карьеры и создание семьи, – сказал Алиев. – Конечно, первоочередной задачей остается своевременное выявление вируса, соблюдение схем лечения, а также в целом здоровый образ жизни. Однако устаревшие стигмы и предрассудки в обществе по-прежнему являются проблемой, где медицина не может помочь, навешивание ярлыков, уничижительное отношение и стигматизация людей, живущих с ВИЧ».
В следующем году исполняется 40 лет с тех пор, как в мире были обнаружены первые случаи ВИЧ и СПИДа и началась глобальная пандемия. В прошлом году в Эстонии было выявлено 225 новых случаев заражения ВИЧ, а за десять месяцев 2022 года – 213 новых случаев заражения.
В Международный день борьбы со СПИДом Эстонская сеть ВИЧ-позитивных в сотрудничестве с Институтом развития здоровья по традиции зажигает по всей Эстонии свечи, символизирующие заботу о людях и терпимость.
Свечи в Таллинне зажигают перед зданием суперминистрества в Таллинне в 18 часов, в акции примет участие и министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Свечи в этот день были зажжены в Тарту у памятника Пирогову (в зеленой зоне за ратушей); Кохтла-Ярве перед Ида-Вируской центральной больницей Больница Пуру, Тервизе 1; в Нарве в перед Нарвской городской управой, на Петровской площади, 5.
Вечером в пятницу, 2 декабря, в Нарвском театральном центре Vaba Lava состоится познавательно-развлекательный вечер толерантности для ВИЧ-сообщества Эстонии и партнеров по сотрудничеству.