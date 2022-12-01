В Эстонии отмечают Международный день борьбы со СПИДом

«Последние три года принесли в нашу жизнь огромные труудности. Во-первых, Ковид, за ним последовала война в Украине, которая привела к кризису электроэнергии, росту цен, принесла ужас и множество невинных жертв. Но вне зависимости от того, что происходит в окружающем нас мире, во всем этом хаосе мы все же не должны терять заботу о людях и терпимость, особенно когда речь идет о здоровье», – сказал председатель правления Эстонской сети ВИЧ-позитивных (EHPV) Лачин Алиев.

Международный день борьбы со СПИДом отмечается во всем мире с 1988 года. Вот уже 34 года 1 декабря Организация Объединенных Наций, глобальные организации здравоохранения, национальные правительства и гражданское общество объединяются для проведения информационной кампании по конкретной теме, связанной с ВИЧ. В этом году главным словом Всемирного дня борьбы со СПИДом является «Равенство».