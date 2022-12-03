Эстония поставила пугающий рекорд по числу людей с психическими расстройствами

«Прямое негативное влияние такого увеличения на государственный бюджет будет минимальным, или даже ничтожным, поскольку предоставление и использование компенсаций является для предпринимателей лишь возможностью, а не обязанностью. Однако повышение предельной суммы будет мотивировать работодателей инвестировать в человеческий капитал», – сказал Палтс.

«Увеличение инвестиций в работников – это возможность для предприятий, а не обязанность. Если кто-то может предложить больше, это хорошо, и это необходимо поддерживать. В сегодняшней ситуации, когда многим нелегко, важно, чтобы предприниматели не забывали о здоровье своих работников и по возможности помогали им лучше справляться с проблемами новой реальности», – пояснил Палтс.

«Если работодатели будут вкладывать в здоровье своих работников больше, чем раньше, люди станут благополучнее, и здоровье населения в целом улучшится, что в свою очередь снизит общие расходы на здравоохранение. Одним из прямых эффектов станет также сокращение количества дней на больничном у работников. Люди станут больше пользоваться услугами, связанными со здоровьем, соответственно, увеличатся и получаемые от этих услуг налоговые поступления», – добавил Палтс.

«Иными словами, если государство обновит закон и уменьшит количество препятствий на пути укрепления здоровья работников, работодатели будут готовы вкладывать больше денег в людей, что является важной победой для всего общества», – добавил Палтс.