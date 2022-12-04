Уровень заработной платы эстонских врачей достиг половины доходов их финских коллег, но медики Эстонии все еще отстают от своих северных соседей, трудясь в чрезмерно напряженных условиях и отставая от финских врачей в вопросах коллегиального сотрудничества. Об этом министр здоровья и труда Пеэп Петерсон сказал, выступая на общем собрании Союза врачей Эстонии.
Пеэп Петерсон: зарплаты врачей Эстонии составляют половину доходов их финских коллег
«Прием в университете на медицинский факультет увеличился, поэтому эти цифры должны реализоваться, но их недостаточно», – заявил Петерсон, отметив, что наибольший потенциал все еще у эстоноязычных врачей в Финляндии. – В целом, мы достигли уровня 50 процентов доходов финских медиков, но мы еще далеки от них в вопросах чрезмерной интенсивности труда и отношений коллегиального сотрудничества. Союз врачей проявил себя – и продолжает проявлять – в решении первого вопроса, но нам срочно нужен вклад в решение и второй проблемы».
Петерсон признал, что для поиска новых врачей не существует волшебного трюка, но в качестве одного из возможных решений предложил развивать внутреннюю демократию, то есть, усилить вклад профсоюзов в управление больницами и системой здравоохранения.
«С целью развития демократии в сфере управления я хочу инициировать серию регулярных трехсторонних встреч. Если взаимный обмен информацией поможет лучше выявить текущие узкие места в секторе, то это внесет обновление в планы работы министерства и даст понимание того, в каком направлении искать решение, – добавил Петерсон. – Первая трехсторонняя встреча в секторе здравоохранения запланирована на 14 декабря. Мы просим все три профсоюза и Союз больниц принять в ней участие, желательно с делегациями из трех членов».