Пеэп Петерсон: зарплаты врачей Эстонии составляют половину доходов их финских коллег

«Прием в университете на медицинский факультет увеличился, поэтому эти цифры должны реализоваться, но их недостаточно», – заявил Петерсон, отметив, что наибольший потенциал все еще у эстоноязычных врачей в Финляндии. – В целом, мы достигли уровня 50 процентов доходов финских медиков, но мы еще далеки от них в вопросах чрезмерной интенсивности труда и отношений коллегиального сотрудничества. Союз врачей проявил себя – и продолжает проявлять – в решении первого вопроса, но нам срочно нужен вклад в решение и второй проблемы».

Петерсон признал, что для поиска новых врачей не существует волшебного трюка, но в качестве одного из возможных решений предложил развивать внутреннюю демократию, то есть, усилить вклад профсоюзов в управление больницами и системой здравоохранения.