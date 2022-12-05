Вопрос читателя: имеет ли работодатель право обязывать работников брать больничный?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Инспекции труда:

«Если сотрудник имеет возможность работать удаленно, то при заболевании работника или членов его семьи действительно возможен выбор между двумя вариантами — работать удаленно или находиться на больничном.

Трудовые обязанности в период нетрудоспособности (во время больничного) выполнять не нужно. Вы не можете одновременно работать и находиться на больничном – иначе вы потеряете право на пособие по нетрудоспособности. Находясь в отпуске по причине нетрудоспособности, работник не обязан отвечать на звонки или письма работодателя до момента окончания отпуска по нетрудоспособности.

Если ранее было согласовано выполнение удаленной работы, стоит подумать, сможет ли сотрудник работать в обычном режиме или необходимо в краткосрочной перспективе заключить новый договор. Например, договориться (и, по возможности, договориться в письменной форме) о скорости ответа на телефонные звонки или письма. Если работодатель не знает, что в какой-то период работа может быть затруднена, то это может вызвать недовольство как работодателя, так и коллег.