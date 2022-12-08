Заболеваемость гриппом и COVID-19 растет: за неделю скончались девять человек

По данным секвенирования, процент штамма омикрон составляет 100 процентов. Учитывая характеристики штаммов вируса, распространяющихся в Европе и других частях мира, нет оснований подозревать, что в ближайшем будущем преобладающим станет другой штамм.

По состоянию на утро среды в больнице находилось 248 пациентов с COVID-19, 83 из которых нуждались в госпитализации в связи с симптоматическим COVID-19. Среднее за семь дней число новых госпитализаций с симптомами COVID-19 снизилось до 8,7. За неделю скончались девять человек в возрасте 74-95 лет, у всех были серьезные сопутствующие заболевания. Учитывая рост заболеваемости среди пожилых людей, в ближайшие недели можно ожидать увеличения числа госпитализаций.

Заболеваемость как гриппом, так и COVID-19 растет. Учитывая рост заболеваемости среди пожилых людей, в ближайшие недели можно ожидать увеличения числа госпитализаций.

Департамент здоровья напоминает, что в случае как гриппа, так и COVID-19 важной профилактической мерой является вакцинация.

Самое время сделать прививку от гриппа. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны особенно серьезно задуматься о вакцинации.