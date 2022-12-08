За неделю ОРЗ заболели 5165 человек, всего зарегистрировано 233 случая гриппа, из них 43 лабораторно подтвержденных. Также прибавилось 2719 случаев COVID-19, из них 536 лабораторно подтвержденных.
Заболеваемость гриппом и COVID-19 растет: за неделю скончались девять человек
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями увеличилась на 32 процента, число заболевших гриппом увеличилось на 207 процентов. Лабораторно подтверждено 43 случая вируса гриппа, все были гриппом А. С начала сезона было субтипировано 73 вируса гриппа А, из которых 65 относятся к штаммам А(Н3) и восемь относятся к штаммам А(Н1).
На основании данных, зарегистрированных при целевом обследовании острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, распространение вируса гриппа широкое. Большую часть больных составляют дети до 5 лет, но рост числа больных среди маленьких детей прекратился. Заболеваемость увеличилась среди пожилых людей и школьников на 37,5% и 27,8% соответственно.
На прошлой неделе доля вирусов гриппа А составила 25 процентов от всех исследованных проб, доля вирусов РСВ – 9 процентов, метапневмовируса человека (hMPV) – 10 процентов, аденовируса – 7,8 процента, вируса парагриппа – 6,4 процента. Доля других вирусов (SARS-CoV-2 и риновирусы) составляет 5,3 процента.
На прошлой неделе число госпитализаций, связанных с вирусом гриппа, начало увеличиваться. По предварительным данным По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), госпитализированы 14 человек. Всего с начала сезона госпитализировано 30 пациентов, из них восемь детей до 8 лет и десять старше 60 лет.
Количество зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось на 21,3 процента, заболеваемость увеличилась практически во всех возрастных группах. Коэффициент зараженности R скорее свидетельствует о тенденции роста. Количество случаев, зарегистрированных в социальных учреждениях, осталось на прежнем уровне по сравнению с прошлой неделей.
По данным секвенирования, процент штамма омикрон составляет 100 процентов. Учитывая характеристики штаммов вируса, распространяющихся в Европе и других частях мира, нет оснований подозревать, что в ближайшем будущем преобладающим станет другой штамм.
По состоянию на утро среды в больнице находилось 248 пациентов с COVID-19, 83 из которых нуждались в госпитализации в связи с симптоматическим COVID-19. Среднее за семь дней число новых госпитализаций с симптомами COVID-19 снизилось до 8,7. За неделю скончались девять человек в возрасте 74-95 лет, у всех были серьезные сопутствующие заболевания. Учитывая рост заболеваемости среди пожилых людей, в ближайшие недели можно ожидать увеличения числа госпитализаций.
Заболеваемость как гриппом, так и COVID-19 растет. Учитывая рост заболеваемости среди пожилых людей, в ближайшие недели можно ожидать увеличения числа госпитализаций.
Департамент здоровья напоминает, что в случае как гриппа, так и COVID-19 важной профилактической мерой является вакцинация.
Самое время сделать прививку от гриппа. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны особенно серьезно задуматься о вакцинации.
С середины октября бесплатная вакцина против гриппа будет доступна людям, получающим общие и специальные медицинские услуги, людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним, подверженным риску заражения гриппом. Сделать прививку можно у семейного врача и в аптеке.