Новый метод терапии рака позволил исцелить от лейкемии неизлечимо больного ребенка

Редактирование оснований позволяет ученым выбрать конкретную часть часть генетического кода и затем изменить молекулярную структуру только одного основания, преобразуя его в другое и изменяя генетические инструкции.

Команда врачей и ученых использовала этот инструмент для создания нового типа Т-клеток, способных выслеживать и убивать раковые Т-клетки в организме Алиссы.

Для этой цели послужили здоровые донорские Т-клетки.

Первая модификация отключила механизм нацеливания Т-клеток Алиссы, чтобы они атаковали ее организм

Вторая правка удалила антиген лейкоцитов CD7, который есть во всех Т-клетках.

Третья редакция позволила предотвратить гибель клеток от химиотерапии, сделав их «невидимыми» для лекарства.

На последнем этапе генетической модификации Т-клеткам было дано указание охотиться за всеми клетками, в которых присутствовал белок CD7, чтобы уничтожить все Т-клетки в ее организме, в том числе и раковые.

Иммунную систему Алиссы, включая Т-клетки, предполагалось восстановить с помощью второй пересадки костного мозга.

Алисса осталась уязвимой для инфекций, так как в процессе этого лечения были атакованы как раковые Т-клетки в ее теле, так и те, которые защищали ее от болезней.Через месяц у Алиссы наступила ремиссия, и ей сделали вторую пересадку костного мозга, чтобы восстановить ее иммунную систему.Алисса провела 16 недель в больнице и была в это время максимально ограждена от возможных инфекций.