ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА ⟩ В Эстонии предполагаемая продолжительность жизни упала до рекордного низкого значения

Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии в период с 2019 по 2021 год сократилась на 2,1 года, сообщила в понедельник пресс-служба Института развития здоровья (TAI). Считается, что такое снижение является крупнейшим среди большинства стран-членов ЕС со времен Второй мировой войны. К концу октября 2022 года в 27 государствах-членах ЕС было зарегистрировано более 1,1 миллиона смертей от COVID-19.

Влияние COVID-19 на смертность было наименьшим в странах Северной Европы и самым большим в странах Центральной и Восточной Европы. Если в Европе в период с марта 2020 года по октябрь 2022 года от COVID-19 умерло в среднем 2,6 человека на 100 000 европейцев, то в Эстонии от COVID-19 умерло два человека на 100 000 жителей Эстонии.

Различия между странами в показателях смертности от COVID-19 зависят от многих факторов, в том числе от состояния здоровья и уязвимости населения до пандемии, вакцинации против COVID-19 и различных возможностей здравоохранения стран по адаптации к кризисам.

Пандемия наложила сильный отпечаток на психическое здоровье миллионов молодых европейцев. Во время пандемии в ряде европейских стран, таких как Бельгия, Эстония, Франция, Швеция и Норвегия, доля молодых людей с симптомами депрессии увеличилась более чем в два раза. Ее распространенность как минимум вдвое превышала показатели старших возрастных групп.