Родители в шоке: дети смогут самостоятельно вакцинироваться, даже если семья против?

7 декабря 2022 г. Министр здоровья и труда направил на согласование изменения в постановление Министра социальных дел № 54 от 13 августа 2010 г. «Деятельность медсестры по оказанию школьной медицинской помощи и требования к времени, объему, доступности и месту сестринской деятельности».

Новый регламент §2 (6) гласит: «Поставщик школьных медицинских услуг информирует законного представителя учащегося об иммунизации учащегося в форме, позволяющей письменное представление, по крайней мере, за неделю до запланированной иммунизации и просит его дать согласие на иммунизацию учащегося». Согласие или отказ в форме, позволяющей законному представителю представить его в письменной форме, хранится у поставщика медицинских услуг школы. В случае отказа законного представителя, поставщик школьных медицинских услуг может оценить усмотрение учащегося и сделать ему прививку по требованию учащегося, несмотря на отказ законного представителя.»

Поскольку многие родители категорически против включения упомянутого пункта в требования к организации иммунизации, они обратились с публичным обращением к правительству, премьер-министру, Рийгикогу, Департаменту здоровья, Больничной кассе, Департаменту лекарств, Обществу семейных врачей, Союзу медицинских сестер и Канцлеру юстиции.

По мнению родителей, формулировка должна быть следующей:

«Если законный представитель отказывается, поставщик школьных медицинских услуг не может сделать прививку несовершеннолетнему ученику, даже если сам ученик этого хочет».