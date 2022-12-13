Министерство социальных дел направило на согласование проект изменений, в рамках которых согласие родителя на вакцинацию ребенка школьной медсестрой больше не будет обязательным. Это вызвало у некоторых родителей недовольство.
Родители в шоке: дети смогут самостоятельно вакцинироваться, даже если семья против?
7 декабря 2022 г. Министр здоровья и труда направил на согласование изменения в постановление Министра социальных дел № 54 от 13 августа 2010 г. «Деятельность медсестры по оказанию школьной медицинской помощи и требования к времени, объему, доступности и месту сестринской деятельности».
Новый регламент §2 (6) гласит: «Поставщик школьных медицинских услуг информирует законного представителя учащегося об иммунизации учащегося в форме, позволяющей письменное представление, по крайней мере, за неделю до запланированной иммунизации и просит его дать согласие на иммунизацию учащегося». Согласие или отказ в форме, позволяющей законному представителю представить его в письменной форме, хранится у поставщика медицинских услуг школы. В случае отказа законного представителя, поставщик школьных медицинских услуг может оценить усмотрение учащегося и сделать ему прививку по требованию учащегося, несмотря на отказ законного представителя.»
Поскольку многие родители категорически против включения упомянутого пункта в требования к организации иммунизации, они обратились с публичным обращением к правительству, премьер-министру, Рийгикогу, Департаменту здоровья, Больничной кассе, Департаменту лекарств, Обществу семейных врачей, Союзу медицинских сестер и Канцлеру юстиции.
По мнению родителей, формулировка должна быть следующей:
«Если законный представитель отказывается, поставщик школьных медицинских услуг не может сделать прививку несовершеннолетнему ученику, даже если сам ученик этого хочет».
Организация Mõttekoda Terve Laps - Terve ühiskond пишет, что здоровье несовершеннолетнего ребенка является слишком большой ценностью, чтобы с ней легкомысленно обращались третьи лица, не вовлеченные в этот вопрос. В цивилизованном, демократическом обществе важные решения в отношении несовершеннолетних принимают их родители или опекуны. Перекладывая эту ответственность на государственные учреждения или посторонних, мы, по сути, заявляем о равнодушии, беспечности, отсутствии сочувствия к нашим детям.
Ответственный уход за несовершеннолетними детьми, естественно, включает в себя и ответственность за их здоровье. И это может сделать только родитель (или опекун), который лучше всего знаком со здоровьем, личностью, особенностями и потребностями ребенка. Ни один чиновник не компетентен решать, что является ответственным подходом к вопросам здоровья ребенка. Также несовершеннолетний не дееспособен для принятия адекватных решений в вопросах здоровья.
По мнению многих родителей, ни одна школьная медсестра не может быть компетентна в оценке безопасности, побочных эффектов и особенно долгосрочных рисков вакцин. Остается неясным, как обеспечить адекватную информированность ученика в этом случае?
Родителям непонятно, как чиновники Министерства социальных дел, составившие законопроект, вписывают в этот контекст постановление, предпосылкой которого является всесторонняя компетентность несовершеннолетнего в понимании физиологии, биологии, биохимии, иммунологии, токсикологии и т. д., помимо всесторонней компетентности несовершеннолетнего в отношении механизмов действия вакцин? Как инициаторы законопроекта планировали обеспечить несовершеннолетнему ребенку компетентность в таких областях, которыми сегодня обладают не многие высококлассные специалисты?