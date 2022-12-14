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Школьным медсестрам все же могут дать право вакцинировать учеников без согласия родителей

rus.postimees.ee
Школьным медсестрам все же могут дать право вакцинировать учеников без согласия родителей
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Прививка. Иллюстративное фото.
Прививка. Иллюстративное фото. Фото: Andres Teiss

На прошлой неделе Министерство социальных дел направило на согласование сразу два постановления о вакцинации, в одном из которых уточняется организация прививок в школах.

«Наша цель – беречь жизни молодых людей и довериться их выбору. Молодежь становится умнее. Сейчас ребенок может вакцинироваться у семейного врача, который, оценив его способность рассуждать, может привить ребенка, даже если родители против. Школьные медсестры не имеют на это четко сформулированного права, поэтому и практика в школах иная. В Министерство социальных дел обратились как канцлер юстиции, так и несколько профессиональных ассоциаций врачей, которые просили согласовать правила вакцинации в школах», – пояснил министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.

В школах предусмотрены следующие прививки:

В 12 лет – от ВПЧ, в 13 – от свинки, кори и краснухи, а с 15 по 17 лет – от дифтерии, столбняка и коклюша. В исключительных случаях вакцинация предусмотрена и для детей с отсутствующими дошкольными прививками.

Согласно Закону о долговом праве, уже сейчас несовершеннолетние, способные ответственно взвесить все аргументы за и против вакцинации, могут вакцинироваться у семейного врача. Даже если родитель не дал согласия. Теперь в министерстве хотят дать такое право и школьным медсестрам, так как практика в школах очень разная –одни школьные медсестры действуют на основании Закона о долговом праве, а другие вакцинируют только при согласии родителей. 

Поправка к постановлению предусматривает, что если ученик хочет сделать прививку, но один или оба родителя это решение не поддерживают, школьная медсестра может оценить способность подростка к взвешенной аргументации и сделать ему прививку. То же самое сейчас делает и семейный врач.

Вакцины против Covid-19 будут включены в Государственную программу иммунизации, чтобы и в 2023 году сделать возможной бесплатную вакцинацию от Covid-19 для тех, кто подвержен риску заболевания.

Изменение не касается школьных прививок.

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