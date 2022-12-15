По данным Департамента здоровья, заболеваемость гриппом в Эстонии за неделю увеличилась более чем в два раза. За этот период было зарегистрировано 804 случая заболевания гриппом, и первая смерть, связанная с вирусом.
За неделю от гриппа умер один человек, от коронавируса – 15
Об этом сообщила BNS пресс-служба ведомства. По предварительным данным Центра информационных систем здравоохранения и социального благополучия, на прошлой неделе из-за гриппа в больницу были доставлены 24 пациента. Всего с начала сезона в связи с гриппом госпитализировано 54 человека, из них 42,6% детей и подростков, 20,7% пациентов трудоспособного возраста и 29,6% пациентов пожилого возраста. На прошлой неделе зарегистрирована первая смерть, связанная с вирусом гриппа, скончался 87-летний человек.
За неделю заболеваемость гриппом выросла на 245%, госпитализации увеличились на 60%. По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, интенсивность заболеваемости можно оценить как среднюю, распространение вируса гриппа носит массовый характер. «Большинство заболевших – дети до 5 лет. Рост заболеваемости среди детей остановился, заболеваемость растет в основном за счет людей трудоспособного возраста», – добавила она, отметив, что распространение вируса гриппа тревожно быстрое.
Треть заболевших гриппом А – люди трудоспособного возраста. Почти 70% заболеваний, вызванных вирусом RS, связаны с детьми до 4 лет и пожилыми пациентами. На долю вирусов парагриппа, риновирусов и SARS-CoV-2 приходится по 6%. С начала сезона идентифицировано 73 вируса гриппа А, из них 65 штаммов гриппа А(Н3) и восемь штаммов А(Н1).
За неделю подтвержден 2991 случай коронавируса, количество зарегистрированных случаев увеличилось на 10%. Большее увеличение наблюдалось среди лиц старше 80 лет. Один новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в доме попечения, всего в Эстонии насчитывается три подобных очага. Коэффициент зараженности R остается достаточно стабильным. SARS-Cov-2 остается широко распространенным.
По состоянию на утро вторника в больницах находилось 266 пациентов с COVID-19, 91 из которых потребовалась госпитализация по поводу симптоматического COVID-19. Среднее число новых госпитализаций с симптомами COVID-19 за семь дней увеличилось с 8,7 до 10,3.
За неделю скончались 15 человек, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания. 60% госпитализированных с симптомами COVID-19 не были вакцинированы или прошли частичный курс вакцинации. При этом доля пациентов, нуждавшихся в стационарном лечении из-за симптоматического COVID-19, остается относительно стабильной. Учитывая рост заболеваемости среди пожилых людей, количество госпитализаций в ближайшие недели продолжит расти.
По словам Садиковой, заболеваемость как гриппом, так и COVID-19, растет. «Напоминаем, что и грипп, и COVID-19 являются заболеваниями с более тяжелым течением болезни, и для обоих из них вакцина используется в качестве важной профилактической меры», – сказала она.
При вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей следует обратиться к семейному врачу или позвонить на инфолинию семейных врачей 1220. При появлении симптомов заболевания следует избегать контактов с близкими и оставаться дома до исчезновения симптомов. Заболевшему ни при каких обстоятельствах нельзя идти на работу или в школу.