За неделю от гриппа умер один человек, от коронавируса – 15

Об этом сообщила BNS пресс-служба ведомства. По предварительным данным Центра информационных систем здравоохранения и социального благополучия, на прошлой неделе из-за гриппа в больницу были доставлены 24 пациента. Всего с начала сезона в связи с гриппом госпитализировано 54 человека, из них 42,6% детей и подростков, 20,7% пациентов трудоспособного возраста и 29,6% пациентов пожилого возраста. На прошлой неделе зарегистрирована первая смерть, связанная с вирусом гриппа, скончался 87-летний человек.

За неделю заболеваемость гриппом выросла на 245%, госпитализации увеличились на 60%. По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, интенсивность заболеваемости можно оценить как среднюю, распространение вируса гриппа носит массовый характер. «Большинство заболевших – дети до 5 лет. Рост заболеваемости среди детей остановился, заболеваемость растет в основном за счет людей трудоспособного возраста», – добавила она, отметив, что распространение вируса гриппа тревожно быстрое.

Треть заболевших гриппом А – люди трудоспособного возраста. Почти 70% заболеваний, вызванных вирусом RS, связаны с детьми до 4 лет и пожилыми пациентами. На долю вирусов парагриппа, риновирусов и SARS-CoV-2 приходится по 6%. С начала сезона идентифицировано 73 вируса гриппа А, из них 65 штаммов гриппа А(Н3) и восемь штаммов А(Н1).