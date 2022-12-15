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Относительно компенсации по больничному принято важное решение

BNS
Относительно компенсации по больничному принято важное решение
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Оформление больничного. Иллюстративная картинка.
Оформление больничного. Иллюстративная картинка. Фото: Marko Saarm

Правительственная коалиция достигла соглашения о том, что временно действующий порядок компенсации больничных продлится с 1 января 2023 года до 30 июня. Это значит, что в течение шести первых месяцев следующего года работникам по-прежнему будут выплачивать компенсацию начиная со второго дня болезни.

«Это решение, принятое в последний момент, является единственно правильным в ситуации, когда число случаев заболевания коронавирусом растет, а случаи заражения гриппом приобрели ужасающие масштабы, грозя достичь катастрофических цифр в начале нового года. Это решение, безусловно, поможет ограничить распространение инфекционных заболеваний, а также спасти человеческие жизни, потому что необходимость идти на работу во время болезни исчезнет. Люди смогут оставаться дома больными и лечить себя с более спокойным сердцем в течение следующих шести месяцев», — сказала председатель социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт.

По ее словам, новое решение о выплате больничных в первую очередь является большим подспорьем для тех людей, которые получают минимальную или среднюю зарплату и не могут работать удаленно. Кютт добавила, что возвращение к старым правилам в разгар болезни приведет к тому, что люди, остающиеся дома больными, потеряют в общей сложности трехдневную зарплату, чего многие не могли себе позволить.

По словам Пеэпа Петерсона, выразившего удовлетворенность в связи с продлением временного порядка компенсации больничных, возможность оставаться дома во время болезни без потери денег дает людям чувство безопасности, которое очень необходимо в сегодняшней сложной экономической ситуации.

С 1 января 2021 года действует временный порядок выплаты возмещения по болезни, согласно которому за первый день болезни финансовую ответственность несет работник, со второго по пятый день пособие выплачивает работодатель, а Больничная касса выплачивает пособие начиная с шестого дня.

Без изменения закона, начиная с января, работникам пришлось бы покрывать первые три дня болезни из своего кармана.

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