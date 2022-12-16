Ущерб здоровью из-за вакцинации: пострадавшим выплачено более ста тысяч евро

В общей сложности было рассмотрено 431 заявление. Из них 34 были удовлетворены и общая сумма выплат по таким заявлениям составила 108 000 евро. В 29 случаях констатирован тяжкий вред здоровью умеренной степени тяжести с размером денежного возмещения 2 000 евро, а в пяти случаях констатирован тяжкий вред здоровью средней тяжести с размером денежной компенсации 10 000 евро. В Кассу здоровья поступило 59 апелляций относительно принятых решений, к таким апелляциям были приложены дополнительные данные. По поводу 36 из них было вынесено апелляционное решение, а две апелляции из них были удовлетворены, т.е. заявитель получил страховую компенсацию. При выявлении дополнительных обстоятельств заявления пересматривались и составились новые оценки.

«По закону на рассмотрение заявления отводится 150 дней. Страхование вакцинации и компенсация вреда здоровью, вызванного вакцинами — это новая практика в нашей системе здравоохранения и основной проблемой при рассмотрении заявлений является их большое количество. По состоянию на 30 ноября на рассмотрении находится 395 заявлений, по 230 заявлениям мы продлили срок прохождения процедуры. С данными заявителями мы связались отдельно и сообщили о продлении процедуры. Мы приносим свои извинения всем людям, для которых срок рассмотрения заявления был продлен», – заявила Касса здоровья.

На первом этапе процедуры рассмотрения Касса здоровья оценивает, соответствует ли заявление минимальным условиям в отношении вызванного вакциной ущерба здоровью — это служит в дальнейшем основанием для назначения компенсации. Затем информация, относящаяся к делу, направляется ​​в Лекарственный департамент, который после получения соответствующих данных и документов оценит, можно ли установить явную причинно-следственную связь или вероятную причинно-следственную связь или вероятное отсутствие причинно-следственной связи между вакцинацией и возникшим ущербом здоровью человека.