С 1 января 2023 года вступает в силу обновленный список льготных медицинских вспомогательных средств, к которому добавятся 163 новых вспомогательных средства, финансируемых Больничной кассой, которыми люди смогут пользоваться дома самостоятельно или с помощью своих близких.
В 2023 году Больничная касса возместит расходы на новые медицинские устройства на 1,8 млн евро
«С добавлением новых медицинских вспомогательных средств мы расширяем ассортимент компенсируемых средств для пациентов с различными хроническими заболеваниями - например такими как диабет, дисфункция мочевыводящих путей, апноэ во сне, лимфедема и венозная недостаточность. Появятся также новые возможности лечения пациентов, которым необходимы ортезы и ортопедические стельки», - сказала Кярт Велисте, главный специалист отдела лекарственных средств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы.
Одним из важным обновлений перечня льготных медицинских вспомогательных средств является то, что Больничная касса будет компенсировать расходы пациентов на лечение инсулиновой помпой до достижения ими 26-летнего возраста. «Для молодых людей, которые заботятся о своем здоровье, очень важно, чтобы они могли продолжать лечение помпой, которое они начали в детстве, даже после того, как им исполнится 19 лет. Расширение льготной целевой группы также поддерживает тех 19-25-летних пациентов, которые используют системы мониторинга уровня глюкозы, но при использовании только таких систем контроль над уровнем сахара в крови для таких пациентов остается неполным. Это означает, что уровень глюкозы в крови у них слишком высок или находится за пределами диапазона, установленного для лечения», - сказала Велисте.
Финансирование Больничной кассы улучшает доступность расходных средств для приборов, необходимых для диабетиков - например, инфузионных средств, резервуаров, комплектов для непрерывного мониторинга глюкозы и сенсоров глюкозы, а также позволяет пациентам приобрести инсулиновую помпу, если с момента льготной покупки предыдущего средства прошло не менее четырех лет.
Если до сих пор право выписывать системы мониторинга глюкозы (т. е. передатчики и сенсоры) имели только эндокринологи и педиатры, то с нового года Больничная касса расширит права на выписывание таких средств - теперь это смогут делать и терапевты. Расширение прав назначения лечения было необходимо, поскольку в некоторых регионах и медицинских учреждениях именно врачи терапевты занимаются лечением и консультированием взрослых больных с сахарным диабетом I типа.
Впервые Больничная касса профинансирует и новое медицинское средство для лечения ран, которое ускоряет заживление и уменьшает боль. «Это автоматизированное устройство, основанное на электрической стимуляции, помогает пациентам при возникновении у них трудноизлечимых язв, которые, несмотря на лечение, не заживают в течение шести месяцев. В большинстве случаев пациентам для лечения требуется одно такое медицинское средство, но в случае повторного лечения Больничная касса позволяет компенсировать до двух средств», - сказала Велисте.
Чтобы покрыть возросшие потребности пациентов, с начала нового года Больничная касса увеличит финансирование расходов на приобретение мешков для мочи. Пациенты с уростомой теперь смогут приобретать со скидкой до 50 мешков вместо прежних 18, а пациенты с нарушением мочеиспускания - до 90 мешков вместо 60.
Общее влияние всех изменений на бюджет Больничной кассы составляет примерно 1,8 миллиона евро. В бюджете на 2023 год Больничная касса возместит расходы на медицинское оборудование общей суммой около 19 миллионов евро.