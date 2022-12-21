В 2023 году Больничная касса возместит расходы на новые медицинские устройства на 1,8 млн евро

Одним из важным обновлений перечня льготных медицинских вспомогательных средств является то, что Больничная касса будет компенсировать расходы пациентов на лечение инсулиновой помпой до достижения ими 26-летнего возраста. «Для молодых людей, которые заботятся о своем здоровье, очень важно, чтобы они могли продолжать лечение помпой, которое они начали в детстве, даже после того, как им исполнится 19 лет. Расширение льготной целевой группы также поддерживает тех 19-25-летних пациентов, которые используют системы мониторинга уровня глюкозы, но при использовании только таких систем контроль над уровнем сахара в крови для таких пациентов остается неполным. Это означает, что уровень глюкозы в крови у них слишком высок или находится за пределами диапазона, установленного для лечения», - сказала Велисте.