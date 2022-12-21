Волна вирусных заболеваний захватила Эстонию: в аптеках кончаются жаропонижающие

В последние дни нехватка жаропонижающих препаратов стала самой горячей темой в социальных сетях среди родителей. Матери и отцы делятся своими переживаниями, а также подсказывают друг другу, в какой аптеке еще можно найти необходимое лекарство.

Нехватку детских жаропонижающих подтверждают как Südameapteek, так и Benu. Но причины для паники, по словам аптекарей, нет. Фармацевт Paikuse Südameapteek Кристина Куузик говорит, что, пока нет сиропов, сбивать температуру и снимать боль у детей можно свечами, содержащими парацетамол. Дети, которые умеют уже глотать таблетки и весят более 17 килограммов, могут принимать парацетамол. Максимальную суточную дозу поможет определить аптекарь.