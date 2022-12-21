Сезон вирусных заболеваний в самом разгаре. Уровень заболеваемости гриппом и другими заболеваниями верхних дыхательных путей среди детей самый высокий за последние годы. В настоящее время в аптеках заканчиваются предназначенные для детей жаропонижающие.
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Волна вирусных заболеваний захватила Эстонию: в аптеках кончаются жаропонижающие
Волна вирусных заболеваний захватила Эстонию: в аптеках кончаются жаропонижающие
В последние дни нехватка жаропонижающих препаратов стала самой горячей темой в социальных сетях среди родителей. Матери и отцы делятся своими переживаниями, а также подсказывают друг другу, в какой аптеке еще можно найти необходимое лекарство.
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