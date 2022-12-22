На прошлой неделе ОРЗ заболели 7089 человек, из них 35,8% - дети. Всего было зарегистрировано 1283 случая заболевания гриппом, а также 3125 случаев заболевания COVID-19, сообщает Департамент здоровья.
От осложнений гриппа скончались три человека, в Ида-Вирумаа заболеваемость особенно агрессивна
По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, интенсивность заболеваемости высокая, а распространение вируса гриппа повсеместное. «Заболеваемость гриппом увеличилась на 33%. Рост числа госпитализаций составил 58%», - пояснила она. Согласно данным, зарегистрированным в ходе целевого обследования острых инфекций верхних дыхательных путей (дозорный эпиднадзор), заболеваемость возросла во всех возрастных группах, причем наибольший рост наблюдался среди пожилых людей, где число случаев заболевания удвоилось.
По предварительным данным, вирусы гриппа А составляют 47,8% от всех исследованных дозорных образцов. На прошлой неделе было идентифицировано 108 вирусов гриппа А, из которых 97 были штаммами A(H3) и 11 штаммами A(H1). Как в Эстонии, так и в Европе в настоящее время доминирует грипп А (H3). Около 60% заболевших гриппом А - дети и 32,4% - люди трудоспособного возраста. На респираторно-синцитиальный вирус приходится 13,4%. На метапневмовирус человека и риновирус приходится по 7,7%. На долю вирусов SARS-CoV-2 приходится 6%.
По словам Садиковой, рост числа случаев гриппа замедлился в южном регионе, в то время как в уездах Валгамаа и Йыгевамаа заболеваемость осталась стабильной. «Заболеваемость увеличилась в четыре раза в Ида-Вирумаа и удвоилась в Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Пылвамаа», - добавила он.
По предварительным данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, на прошлой неделе было госпитализировано 38 пациентов, а за последние две недели - 84 человека. С начала сезона в госпитализации из-за гриппа нуждались 138 человек. По информации, полученной Департаментом здоровья, в этом сезоне от осложнений гриппа скончались три человека старше 80 лет. Учитывая рост заболеваемости среди пожилых людей, количество госпитализаций в ближайшие недели продолжит расти.
В течение недели было подтверждено 3125 случаев заболевания COVID-19, заболеваемость остается стабильной. Отмечается рост заболеваемости среди маленьких детей и людей старше 50 лет. К числу вспышек, зарегистрированных в социальных учреждениях, новых вспышек не добавилось. Распространение SARS-Cov-2 остается широкомасштабным.
Потребность в госпитализации из-за COVID-19 имеет медленную тенденцию к росту, но потребность в интенсивной терапии и ИВЛ не показывает тревожной тенденции к росту. По состоянию на утро среды в больнице находилось 290 пациентов с COVID-19, 103 из которых потребовалась госпитализация в связи с симптомами COVID-19.
Садикова напоминает, что и грипп, и COVID-19 являются тяжелыми заболеваниями. «Маленькие дети, беременные женщины, хронически больные и пожилые люди находятся в особой группе риска», - пояснила она, добавив, что даже человек с легкими симптомами может передать вирус группам риска, для которых болезнь может стать опасной для жизни. «В пик сезона распространения вируса важно избегать посещения групп риска во время болезни», - сказала она.