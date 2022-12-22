От осложнений гриппа скончались три человека, в Ида-Вирумаа заболеваемость особенно агрессивна

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, интенсивность заболеваемости высокая, а распространение вируса гриппа повсеместное. «Заболеваемость гриппом увеличилась на 33%. Рост числа госпитализаций составил 58%», - пояснила она. Согласно данным, зарегистрированным в ходе целевого обследования острых инфекций верхних дыхательных путей (дозорный эпиднадзор), заболеваемость возросла во всех возрастных группах, причем наибольший рост наблюдался среди пожилых людей, где число случаев заболевания удвоилось.

По предварительным данным, вирусы гриппа А составляют 47,8% от всех исследованных дозорных образцов. На прошлой неделе было идентифицировано 108 вирусов гриппа А, из которых 97 были штаммами A(H3) и 11 штаммами A(H1). Как в Эстонии, так и в Европе в настоящее время доминирует грипп А (H3). Около 60% заболевших гриппом А - дети и 32,4% - люди трудоспособного возраста. На респираторно-синцитиальный вирус приходится 13,4%. На метапневмовирус человека и риновирус приходится по 7,7%. На долю вирусов SARS-CoV-2 приходится 6%.

По словам Садиковой, рост числа случаев гриппа замедлился в южном регионе, в то время как в уездах Валгамаа и Йыгевамаа заболеваемость осталась стабильной. «Заболеваемость увеличилась в четыре раза в Ида-Вирумаа и удвоилась в Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Пылвамаа», - добавила он.