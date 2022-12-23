Жители Эстонии боятся, что в аптеках закончатся антибиотики и жаропонижающие

Бабушка жителя Валга находится в доме попечения Тырва. К сожалению, там она не получила необходимые антибиотики. «Моя мать привезла из Валга бабушке все домашние остатки лекарств, а также то, что смогли ей выделить знакомые. Аптеки пустые. Семейный врач позвонил моей матери и сказал, что лекарства необходимы, но их нигде нет. В итоге мать нашла что-то дома», – рассказал житель Валга.

У второго читателя аналогичная ситуация произошла в Ряпина: «Как раз вчера хотел купить в аптеке амоксициллин (химическое вещество, применяемое в качестве антибиотика – прим. ред.) по рецепту месячной давности, вместо 20 выдали десять таблеток. То есть полкурса. Я не пробовал купить лекарство где-то еще, сдался и взял курс на пять дней. У меня дома было с позапрошлого года еще шесть таблеток. Вот такая ситуация в аптеке Räpina Benu».

«Нехватка антибиотиков действительно может возникнуть, но у нас они есть, – сказала заведующая аптеки Räpina Benu Тийу Адриян. – Правда в том, что у нас нет только антибиотиков с действующим веществом амоксициллин, но другие имеются. Есть и антибиотики с таким составом, в которых, помимо амоксициллина, есть еще второе вещество. Их у нас тоже можно купить».

Руководитель бюро надзора за импортом и экспортом Департамента лекарственных средств Марко Тийслер сказал, что со своей стороны они могут подтвердить, что в настоящее время в аптеках доступны как антибиотики с действующим веществом амоксициллином, так и различные жаропонижающие препараты. «Родители могут купить своему ребенку жаропонижающее, не обязательно в виде сиропа, с поставками которого были проблемы. Аптекарь поможет найти подходящее лекарство», – сказал Тийслер.