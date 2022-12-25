Все раскупили: новости о нехватке жаропонижающих лишь усугубили лекарственный кризис

Примерно в середине октября аптеки по всей Европе столкнулись с лекарственным кризисом, который возник из-за трудностей как с производством, так и с поставками. На данный момент наиболее критично обстоит дело с жаропонижающими сиропами на основе ибупрофена и парацетамола, предназначенными для маленьких детей, которых в тартуских аптеках практически нет. Для снижения температуры у детей фармацевты рекомендуют растолочь таблетки и смешать их с чем-нибудь сладким.