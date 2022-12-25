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Все раскупили: новости о нехватке жаропонижающих лишь усугубили лекарственный кризис

Вейки Ояперв
, журналист
Все раскупили: новости о нехватке жаропонижающих лишь усугубили лекарственный кризис
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Провизор Кристийна Велс.
Провизор Кристийна Велс. Фото: Sille Annuk

В эстонских аптеках уже несколько месяцев не хватает детских жаропонижающих сиропов, есть проблемы с тестами на грипп и некоторыми видами антибиотиков.

Примерно в середине октября аптеки по всей Европе столкнулись с лекарственным кризисом, который возник из-за трудностей как с производством, так и с поставками. На данный момент наиболее критично обстоит дело с жаропонижающими сиропами на основе ибупрофена и парацетамола, предназначенными для маленьких детей, которых в тартуских аптеках практически нет. Для снижения температуры у детей фармацевты рекомендуют растолочь таблетки и смешать их с чем-нибудь сладким.

Фармацевт-заместитель управляющего аптекой Кристийна Велс рассказала, что, хотя кризис с лекарствами уже наступил несколько месяцев назад, новости, появившиеся в СМИ, еще больше напугали людей. «Когда в эстонских СМИ появилась громкая новость, перед праздниками были куплены последние сиропы», - сказала она.

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