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В 2023 году бесплатная вакцинация от COVID-19 будет доступна только по направлению врача

rus.postimees.ee
В 2023 году бесплатная вакцинация от COVID-19 будет доступна только по направлению врача
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Marko Saarm

Министерство социальных дел обновило требования к иммунизации, продлив на год возможность бесплатной вакцинации от коронавируса, но только по направлению врача.

«В части, касающейся программы иммунизации, всем живущим в Эстонии или временно находящимся в ней людям будет обеспечена при необходимости возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 до 31 декабря 2023 года», - сообщили в министерстве.

В минсоцдел отметили, что, по оценке экспертов, в следующем году по-прежнему возможны серьезные волны заболеваемости коронавирусом, пишет Rus.ERR.

Бесплатную вакцину смогут получить люди, которым, по оценке работника здравоохранения, вакцинация требуется из-за связанных со здоровьем рисков или в силу эпидемиологической ситуации.

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