С 1 января 2023 года, благодаря обновлению перечня медицинских услуг, в сфере специализированной медицинской помощи станут доступными несколько новых методов лечения – например, Больничная касса со следующего года начнет оплачивать препараты для нутритивной терапии. Возможности лечения также улучшаются в онкологии, проктологии, кардиологии и гинекологии.
Возможности лечения в сфере специализированной медицинской помощи улучшатся
«Медицина постоянно развивается, поэтому перечень медицинских услуг, оплачиваемых Больничной кассой, необходимо ежегодно обновлять в соответствии с возможностями бюджета медицинского страхования. В сфере специализированной медицинской помощи в перечень будут добавлены десятки новых услуг, необходимых для лечения пациентов и улучшения качества их жизни. Чтобы покрыть рост цен в 2022 году, общие услуги будут компенсированы показателям медицинских услуг в большем объеме – финансирование было увеличено на дополнительные 20 миллионов евро», – сказала главный специалист специализированной медицинской помощи Больничной кассы Кадри Попиленков.
В новом году в сфере нутритивной терапии произойдут важные изменения, поскольку Больничная касса начнет финансировать пероральные препараты нутритивной терапии для пациентов с наследственными заболеваниями обмена веществ, врожденной или приобретенной желудочно-кишечной недостаточностью и воспалительными заболеваниями кишечника. Кроме этих обновлений были добавлены соответствующие консультации и услуги консилиума, которые важны для назначения нутритивной терапии, контроля ее эффективности и прекращения лечения. «В случае наследственных заболеваний обмена веществ препараты лечебного питания компенсируются по 100% льготной ставке, потому что такие пациенты нуждаются в пожизненном лечении. В случае других показаний скидка составляет 75 процентов. Льготная ставка для пациентов, находящихся на лечении в стационарах, составляет 100 процентов, так как обычно в больницу поступают пациенты с более серьезными проблемами со здоровьем», – пояснила Попиленков порядок компенсации нутритивной терапии.
Также были расширены возможности лечения рака. В перечень медицинских услуг будут добавлены новые лекарства, используемые в стационарах, кроме этого, будет расширено использование уже включенных в перечень стационарных лекарств для лечения меланомы, рака пищевода, рака груди, колоректального рака и рака простаты. Больничная касса также начнет финансирование нового генного анализа - анализа экспрессии генов в образце ткани рака груди, который позволяет определить, понадобится пациентке ли химиотерапия после хирургического лечения опухоли или можно обойтись без нее. Таким образом данный анализ помогает избежать побочных эффектов, возникающих в результате ненужной химиотерапии, и снизить затраты здравоохранения на химиотерапию.
В сфере кардиологии начнется финансирование нового устройства, изолирующего церебральные артерии, которое используется в процедуре внутрисосудистой установки сердечного клапана и предотвращает попадание тромбов в церебральные артерии во время процедуры, тем самым предотвращая инфаркт головного мозга. Использование данного устройства повышает безопасность процедур, связанных с клапанами, и улучшает результаты такого лечения.
В сфере проктологии в перечень будут добавлены устройства для электрической модуляции пояснично-крестцовых нервов и услуги по их установке, позволяющие улучшить качество жизни людей с недержанием кала.
В области гинекологии и урологии начнется финансирование использования полиакриламидного гидрогеля для улучшения возможностей лечения женщин с хроническим стрессовым недержанием мочи (непроизвольное выделение мочи при физической нагрузке).
Также будут изменены условия применения некоторых медицинских услуг для лечения детей. С нового года в случае наличия у ребенка первичного сахарного диабета койко-дни ухаживающего за ним лица будут оплачиваться до достижения ребенком 16-летнего возраста. До сих пор ухаживающему лицу платили за койко-дни, пока ребенку не исполнилось 10 лет. «Такое обновление позволяет обеспечить необходимую поддержку детям в возрасте 10-15 лет, у которых диагностирован первичный диабет и которые находятся в больнице, так как ребенок этого возраста все еще нуждается в посторонней помощи, чтобы научиться вводить инсулин, подсчитывать пищевые углеводы, измерять и контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, все необходимые базовые знания должен получить и опекун ребенка», — пояснила Попиленков.
Кроме того, будут расширены возможности направления на исследование личности и исследование когнитивных функций. До сих пор на эти исследования детей могли направлять только психиатр, невролог или врач по восстановительному лечению. С нового года направления на исследования для детей до 19 лет может выписывать и педиатр. Такое обновление перечня медицинских услуг помогает сократить количество ненужных обращений к врачам-специалистам, ускорить выявление проблем развития детей и вовремя принимать меры в интересах дальнейшего развития и психического здоровья детей.
Услуги по профилактике и лечению расстройств, связанных с употреблением алкоголя, оказываемые в сфере специализированной медицинской помощи, семейной медицинской помощи и школьной медицины, которые ранее финансировались Европейским Социальным фондом в рамках программы, управляемой Институтом Развития Здоровья, также перешли под финансирование Больничной кассы. Изменения в службе специализированной медицинской помощи охватывают услуги по лечению расстройств, связанных с употреблением алкоголя – среди других будут в перечень медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой, будут добавлены услуги по консультации пациента и близких в случае расстройства, связанного с употреблением алкоголя, и услуги по ведению конкретного случая пациента.
В 2023 году Больничная касса инвестирует в изменения перечня медицинских услуг в общей сложности 56 миллионов евро. Около 5 миллионов из них составляют расходы на новые медицинские услуги, созданные на основе поступивших в Больничную кассу и утвержденных предложений о поправках.