Возможности лечения в сфере специализированной медицинской помощи улучшатся

«Медицина постоянно развивается, поэтому перечень медицинских услуг, оплачиваемых Больничной кассой, необходимо ежегодно обновлять в соответствии с возможностями бюджета медицинского страхования. В сфере специализированной медицинской помощи в перечень будут добавлены десятки новых услуг, необходимых для лечения пациентов и улучшения качества их жизни. Чтобы покрыть рост цен в 2022 году, общие услуги будут компенсированы показателям медицинских услуг в большем объеме – финансирование было увеличено на дополнительные 20 миллионов евро», – сказала главный специалист специализированной медицинской помощи Больничной кассы Кадри Попиленков.

В новом году в сфере нутритивной терапии произойдут важные изменения, поскольку Больничная касса начнет финансировать пероральные препараты нутритивной терапии для пациентов с наследственными заболеваниями обмена веществ, врожденной или приобретенной желудочно-кишечной недостаточностью и воспалительными заболеваниями кишечника. Кроме этих обновлений были добавлены соответствующие консультации и услуги консилиума, которые важны для назначения нутритивной терапии, контроля ее эффективности и прекращения лечения. «В случае наследственных заболеваний обмена веществ препараты лечебного питания компенсируются по 100% льготной ставке, потому что такие пациенты нуждаются в пожизненном лечении. В случае других показаний скидка составляет 75 процентов. Льготная ставка для пациентов, находящихся на лечении в стационарах, составляет 100 процентов, так как обычно в больницу поступают пациенты с более серьезными проблемами со здоровьем», – пояснила Попиленков порядок компенсации нутритивной терапии.