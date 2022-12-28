Рак вызывается аномальным делением и ростом клеток в результате повреждения или мутации нашей ДНК. Следующие факторы являются наиболее повреждающими ДНК и увеличивающими вероятность развития рака.
Самые существенные факторы, вызывающие рак
В некоторых случаях генетический дефект, обусловленный наследственностью, неизбежно приводит к раку, сообщает MSN News. Однако факторы окружающей среды и образ жизни часто либо способствуют, либо подавляют проявление плохой генетики. Но даже при хорошей генетической базе неправильный образ жизни вызывает повреждения на клеточном уровне, что приводит к раку. Представляем вам самые значительные факторы и действия, которые приводят к раку.
Потребление сахара
Чрезмерное употребление сладких продуктов не только приводит к диабету, но и активно повреждает ваши клетки и повышает вероятность развития рака в организме.
Новые исследования пришли к выводу, что раковые клетки чрезвычайно активно потребляют и используют сахар для обеспечения своей жизнедеятельности. Он является для них топливом, на основе которого и происходит развитие рака.
Обработанные пищевые продукт
Все продукты в пластиковой упаковке, которые хранятся длительное время, повышают риск развития рака. Люди, которые потребляют их больше, чаще заболевают раком. Ученые не совсем уверены, в чем проблема: в консервантах или в пластиковой упаковке, контактирующей с пищевыми продуктами, или в сочетании того и другого.
Курение
Сигареты и другие табачные изделия содержат не менее 70 канцерогенов или веществ, способствующих развитию рака. Страдают не только курильщики – пассивное курение также может привести к развитию рака со смертельным исходом. У некурящих, подвергающихся пассивному курению дома, вероятность развития рака легких на 30 процентов выше, чем у тех, кто не подвергается пассивному курению.
Чрезмерный загар
Люди, которые посещают солярий до 35 лет, увеличивают свои шансы на развитие меланомы на 75 процентов.
Если вы находитесь на солнце более 15 минут, следует нанести солнцезащитный крем.
Токсичные химикаты
Некоторые люди ежедневно подвергаются воздействию вызывающих рак веществ. Например, рабочие, работающие с алюминием, маляры, асфальтоукладчики, производители резины, парикмахеры, контактирующие с красками для волос, и мастера по маникюру, работающие с лаками.
Алкоголь
Регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития различных видов рака, включая рак горла, печени и толстой кишки.
Ночная смена
Работа в ночное время является канцерогенным фактором. По мнению ученых, это нарушает законы естественного функционирования организма.
Жареное на открытом огне мясо
При приготовлении мяса или рыбы на открытом огне или в кастрюле при высокой температуре из них выделяется жир и тканевая жидкость, которые в сочетании с огнем становятся канцерогенными.
Материал впервые опубликован в 2018 году.