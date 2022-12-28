Самые существенные факторы, вызывающие рак

В некоторых случаях генетический дефект, обусловленный наследственностью, неизбежно приводит к раку, сообщает MSN News. Однако факторы окружающей среды и образ жизни часто либо способствуют, либо подавляют проявление плохой генетики. Но даже при хорошей генетической базе неправильный образ жизни вызывает повреждения на клеточном уровне, что приводит к раку. Представляем вам самые значительные факторы и действия, которые приводят к раку.

Потребление сахара

Чрезмерное употребление сладких продуктов не только приводит к диабету, но и активно повреждает ваши клетки и повышает вероятность развития рака в организме.

Новые исследования пришли к выводу, что раковые клетки чрезвычайно активно потребляют и используют сахар для обеспечения своей жизнедеятельности. Он является для них топливом, на основе которого и происходит развитие рака.

Обработанные пищевые продукт

Все продукты в пластиковой упаковке, которые хранятся длительное время, повышают риск развития рака. Люди, которые потребляют их больше, чаще заболевают раком. Ученые не совсем уверены, в чем проблема: в консервантах или в пластиковой упаковке, контактирующей с пищевыми продуктами, или в сочетании того и другого.

Курение