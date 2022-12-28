Синдром самозванца: скорее всего, он есть и у вас

Так, например, поп-звезда Леди Гага в интервью The Hollywood Reporter призналась, что она до сих пор чувствует себя неудачницей, которой она была в старшей школе, и что ей каждое утро приходится повторять себе, что теперь она - суперзвезда, и все это взаправду.

Кейт Уинслет, звезда фильма «Титаник», в интервью The Mirror в 2003 году поделилась, что в процессе съемок часто думает о себе как о «совсем бездарной» и боится того, что «сейчас все увидят, что они выбрали не того человека на кастинге».

Известный актер Том Харди, сыгравший множество харизматичных перснажей, свое интервью с Esquire начал с фразы: «Думаю, люди недоумевают, почему со мной надо было делать интервью. "Кто, черт возьми, этот чувак с кривыми зубами и бородой? Кто этот урод?"». А звезда подростковой саги о вампирах «Сумерки» Роберт Паттинсон в 2015 году рассказал The Observer, что он удивлен каждый раз, получая очередную роль, ведь «он чувствует себя самозванцем, которого могут в любую секунду выкинуть со съемочной площадки».