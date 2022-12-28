В конце года многие подводят итоги, радуются победам и, как правило, прощают себе проигрыши. Но также есть много людей, кто смотрит на пройденный путь без улыбки, а иногда и с откровенным сожалением. Причина этого может крыться не в реальных неудачах или отсуствии поводов для гордости, а в отношении к ним, точнее, их обесценивании.
Синдром самозванца: скорее всего, он есть и у вас
Синдром самозванца (англ. Impostor syndrome) - психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенными в том, что они - обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли.
У вас может быть синдром самозванца, если:
вам трудно принимать комплименты, и в ответ на похвалу вы начинаете оправдываться или даже переубеждать собеседника;
вы считаете, что ваши успехи - случайность, и вам все время «просто везет»;
вы чувствуете, что не заслужили хороших событий, происходящих с вами: хорошей оценки, новой высокой должности или премии;
вы объясняете успехи внешними факторами, например, легкостью поставленной задачи или снисходительностью к вам других;
мысль об ошибках и провалах повергает вас в ужас;
вам кажется, что окружающие справляются со всем легче и быстрее вас;
вы постоянно боитесь, что вас вот-вот «выведут на чистую воду», и за этим последует увольнение, расставание и т.д.;
вы постоянно в себе сомневаетесь и действуете неуверенно, боитесь или стесняетесь выражать свое мнение.
Мелоди Уайлдинг, коуч и преподавательница Городского университета Нью-Йорка, в своей статье указывает на то, что существование в режиме ожидания разоблачения губительно сказывается на всех сферах жизни людей с синдромом самозванца, от работы до отношений.
Раньше считалось, что синдрому подверждены только женщины
Термин «синдром самозванца» впервые использовали Паулина Клэнс и Сюзанна Аймс в своей статье «Синдром самозванца у женщин с высоким уровнем достижений: динамика и терапевтическая интервенция», опубликованной в 1978 году. Авторы статьи описывают это понятие как «внутреннее ощущение сомнения в своих интеллектуальных способностях, которое особенно часто встречается среди женщин с высоким уровнем достижений». Клэнс и Аймс провели исследование со 150 женщинами в индивидуальном и групповом порядке. Участницы эксперимента имели серьезные академические и личные достижения, но отрицали свои умственные способности и считали, что причина в их удачливости, обаянии, в том, что у них есть нужные контакты, и что они умело притворяются более компетентными.
Более поздние исследования показали, что синдрому самозванца подвержены не только женщины, но и мужчины. Считается, что укоренившееся неравенство в оплате труда связано в том числе и с тем, что мужчина с большей вероятностью будет отстаивать свои права, в то время как женщина часто может побояться «создать дополнительные неудобства», и синдром самозванца играет здесь не последнюю роль.
Сегодня ученые спорят по поводу того, куда отнести этот синдром: к личностным особенностям или же к ряду аффективных состояний. Сама Клэнс не считала синдром самозванца патологической болезнью, но подчеркивала, что при сильном проявлении он приводит к тревожности и депрессии. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что распространенность синдрома колеблется от 9% до 82%. Авторы исследования обнаружили, что частота синдрома самозванца наиболее высока среди представителей этнических меньшинств.
Влияние капитализма
Современные реалии диктуют свои правила, люди постоянно фокусируются на высоких достижениях, что заставляет их чувствовать себя «недостаточно хорошими».
Натали Олах в своей книге Steal As Much As You Can: How To Win the Culture Wars in an Age of Austerity, вышедшей в 2019 году, обращает внимание читателей на связь между неподвластными нам внешними обстоятельствами и тем, как мы думаем о себе и как поступаем. Капиталистическое устройство общества построено на угнетении и подавлении меньшинством громадного большинства. Олах призывает «бросать вызов этим новым культурным нормам и не поддаваться на провокации».
«Вы не сумасшедший, если чувствуете себя неполноценным. Это вина системы, которая постоянно подчеркивает вашу незначительность. Системы, созданной для того, чтобы заставить вас чувствовать себя неполноценным», - пишет Олах.
По ее словам, существующие сегодня условия конкуренции на рабочем месте (и за его пределами) низводят людей до уровня объектов, где определенные качества делают одних «хорошими и достойными», а других - «плохими». Таким образом, неудивительно, что в погоне за нереалистичными идеалами капиталистического общества люди обесценивают себя и свои достижения, что приводит к потере уверенности и мотивации.
Известные люди - не исключение
Казалось бы, какие могут быть трудности с принятием собственных успехов у людей с миллионами поклонников по всему миру. Однако многие оскароносные актеры и актрисы, а также режиссеры и музыканты в своих интервью не раз говорили о сомнениях, касающихся их компетентности.
Так, например, поп-звезда Леди Гага в интервью The Hollywood Reporter призналась, что она до сих пор чувствует себя неудачницей, которой она была в старшей школе, и что ей каждое утро приходится повторять себе, что теперь она - суперзвезда, и все это взаправду.
Кейт Уинслет, звезда фильма «Титаник», в интервью The Mirror в 2003 году поделилась, что в процессе съемок часто думает о себе как о «совсем бездарной» и боится того, что «сейчас все увидят, что они выбрали не того человека на кастинге».
Известный актер Том Харди, сыгравший множество харизматичных перснажей, свое интервью с Esquire начал с фразы: «Думаю, люди недоумевают, почему со мной надо было делать интервью. "Кто, черт возьми, этот чувак с кривыми зубами и бородой? Кто этот урод?"». А звезда подростковой саги о вампирах «Сумерки» Роберт Паттинсон в 2015 году рассказал The Observer, что он удивлен каждый раз, получая очередную роль, ведь «он чувствует себя самозванцем, которого могут в любую секунду выкинуть со съемочной площадки».
Таким образом, синдром самозванца - крайне распространенное явление, которое не обходит стороной ни одну социальную группу. Очень важно вовремя заметить за собой тенденцию к обесцениванию собственных успехов и, по возможности, как можно скорее прекратить это делать, если нужно - обратиться к специалисту. Считается, что когнитивно-поведенческая терапия, в основе которой лежит изучение процессов мышления, может помочь изменить ход деструктивных мыслей и избавиться от синдрома.