Синдром самозванца: скорее всего, он есть и у вас

Влияние капитализма

Натали Олах в своей книге Steal As Much As You Can: How To Win the Culture Wars in an Age of Austerity, вышедшей в 2019 году, обращает внимание читателей на связь между неподвластными нам внешними обстоятельствами и тем, как мы думаем о себе и как поступаем. Капиталистическое устройство общества построено на угнетении и подавлении меньшинством громадного большинства. Олах призывает «бросать вызов этим новым культурным нормам и не поддаваться на провокации».