В последние недели эстонские радиостанции транслировали следующий рекламный ролик: пользователей призывали посетить сайт, где рассказывается о возможных побочных эффектах вакцинации. Сайт содержит недостоверную информации, и читатель, который не мыслит криически, может почувствовать опасность, хотя на самом деле вакцины не вредят здоровью.
Крупнейшие эстонские радиостанции рекламируют фейки о вакцинах
Департамент здоровья призывает СМИ тщательно обдумать, совместима ли помощь в распространении фейковой информации с ценностями, которые разделяет ответственная журналистика.
Департамент здоровья приводит примеры ложных утверждений, представленных на рекламируемом сайте.
Ложное утверждение: детям до 18 лет вводят 25 доз вакцины
На сайте указан неверный и устаревший график вакцинации. С государственным календарем вакцинации можно ознакомиться на странице Департамента здоровья.
До достижения 18-летнего возраста по государственному календарю юноши получают 12 доз вакцины, а девушки - 14. Разница обусловлена вакцинацией против ВПЧ, которая сейчас проводится только для девушек.
Количество доз вакцины может незначительно варьироваться в зависимости от возраста, в котором была начата вакцинация, и используемых вакцин.
В Эстонии используется несколько комплексных вакцин. Это означает, что одна доза вакцины обеспечивает защиту от нескольких инфекционных заболеваний. Только вакцины против туберкулеза, ВПЧ и ротавируса вводятся раздельно, то есть являются моновалентными.
Вакцинацию начинают в раннем возрасте, так как некоторые возбудители атакуют и вызывают тяжелые формы заболевания у самых маленьких. Антитела к этим возбудителям дети обычно получают от матери, но со временем они исчезают, и молодой организм нуждается в поддержке. Например, в случае коклюша причиной ранней вакцинации также являются анатомические особенности - дыхательные пути у детей более узкие, поэтому риск умереть от коклюша выше. С помощью вакцин, введенных в детстве, организм сможет успешно бороться с болезнетворными микроорганизмами и защищаться самостоятельно.
Ложное утверждение: количество вспомогательных веществ в вакцине опасно для человеческого организма
На сайте утверждается, что вакцины содержат соединения алюминия, антибиотики, ртуть, чужеродные белки и многое другое. Это утверждение создает впечатление, что вместе с вакциной в организм вводят множество соединений, которые могут нанести вред здоровью. На самом деле это вспомогательные вещества, количество которых совершенно безопасно.
В вакцинах используются разные вспомогательные вещества, чтобы сделать конкретную вакцину максимально безопасной и эффективной. Вспомогательные вещества (адъюванты) используются для стимуляции образования антител и создания более быстрого и продолжительного иммунного ответа. Адъюванты не используются в живых аттенуированных вакцинах.
Соли алюминия используются в качестве адъювантов с первой половины 20 века. Количества соединений алюминия, содержащихся в вакцинах, невелики, они медленно всасываются из места инъекции, а после всасывания быстро выводятся с мочой. Алюминий - не тяжелый металл, его соединения в вакцине не связаны с нейротоксичностью. Единственным известным побочным эффектом соединений алюминия в вакцинах является образование гранулемы (зудящего узелка) в месте инъекции.
Стабилизаторы (например, маннит, лактоза, сорбит, желатин) используются для обеспечения стабильности и сохранности вакцины; они помогают гарантировать, что ингредиенты вакцины не разлагаются при изменении температуры, рН или света, а также помогают предотвратить прилипание ингредиентов вакцины к стенкам флакона.
Консерванты (феноксиэтанол, тиомерсал) используются в многодозовых флаконах инактивированных вакцин для предотвращения бактериальной и грибковой контаминации. Консерванты допускаются в конечном продукте в минимальном количестве, безопасном для организма. Тиомерсал, или соединение этилртути, не используется в вакцинах государственного календаря вакцинации.
Кроме того, вакцины могут содержать очень небольшое количество веществ, используемых в процессе производства. Большинство этих веществ удалены из конечного продукта.
Формальдегид используется для инактивации некоторых токсинов и нейтрализации бактериальных токсинов. Конечный продукт вакцины содержит очень небольшое количество формальдегида. Для сравнения можно привести количество формальдегида в организме человека - формальдегид вырабатывается в процессе метаболизма.
В организме человека всегда присутствует определенное количество формальдегида. Так, количество формальдегида в крови 2-месячного ребенка составляет 1,1 мг - то есть в десять раз больше, чем в вакцине. Для борьбы с молекулой формальдегида человеческий организм разработал систему детоксикации, которая превращает формальдегид в формиат, менее реактивную молекулу. По сравнению с вакцинами, содержание формальдегида довольно высокое во фруктах. Например, одна средняя груша содержит в 50 раз больше формальдегида, чем вакцина.
Ложное утверждение: в вакцинах используются клетки абортированных человеческих эмбрионов
Вакцины не содержат фетальных клеток, и для изготовления вакцин не делают аборты. Некоторые вакцины производятся путем выращивания вакцинных вирусов в клеточных линиях эмбрионов человека. Линии эмбриональных клеток - это клетки, выращенные в лаборатории. Они происходят из клеток, взятых у абортированных плодов в 1970-х и 1980-х годах, которые с тех пор размножились в новые клетки, создав фетальные клеточные линии.
Линии эмбриональных клеток используются для тестирования и разработки многих распространенных безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств, включая антациды и лекарства от простуды. Лекарства, в том числе вакцины, не содержат фетальных клеток или тканей.
Для воспроизведения вирусов и бактерий используются разные клетки: например, при производстве инактивированной полиомиелитной вакцины для выращивания полиовируса используется штамм клеток почки обезьяны. Но сама вакцина не содержит клеток почки обезьяны.
Ложное утверждение: вакцины вызывают аутизм
В 1998 году британский исследователь Эндрю Уэйкфилд выдвинул гипотезу о том, что вакцина MMR может вызывать аутизм. Медицинский журнал The Lancet опубликовал описание состояние организма 12 детей, у которых, как утверждается, развился аутизм после вакцины MMR. Чтобы определить, верны ли подозрения Уэйкфилда, по всему миру провели большое количество исследований, в которых приняли участие более миллиона человек. Эти исследования подтвердили, что вакцина MMR не вызывает и не способствует аутизму. Расстройство аутистического спектра в равной степени встречается у привитых и непривитых детей. Кроме того, позже выяснилось, что Эндрю Уэйкфилд предоставил фальсифицированные данные, и The Lancet отозвал статью.
Причинно-следственной связи между вакцинацией и аутизмом не обнаружено, прививки не оказывают негативного влияния на развитие детей. В развитии расстройств аутистического спектра очень большую роль играют гены, согласно разным исследованиям - 80-90%. Однако у аутизма нет единственного причинного гена - аутизм может проявляться по-разному, поэтому с аутизмом связаны разные гены и их комбинации.
Распространение ложной информации имеет серьезные последствия: в результате действий Уэйкфилда охват иммунизации упал с 92 до 73 процентов в Великобритании и до 50 процентов в Лондоне. В 1998-2002 гг. это вызвало 14 026 случаев кори и 8 смертей.
Относитесь к источнику критически и не попадайтесь в ловушку
С каждым годом все больше семей отказываются от вакцинации своих детей. Таким образом, мы достигли ситуации, когда нам угрожает реальная опасность вспышек тяжелых инфекционных заболеваний, которые можно было бы предотвратить.
Люди забыли об опасности таких инфекционных заболеваний, как полиомиелит, коклюш, дифтерия или столбняк. В Европе и других странах мира все больше случаев заболевания болезнями, распространение которых не наблюдается десятилетиями, но может быть предотвращено с помощью вакцинации.
Один из примеров - случаи дифтерии, выявленные в Австрии в начале июня - один из двух инфицированных умер. Последний случай дифтерии был выявлен в Эстонии в 2001 году. Дифтерия опасна как для детей, так и для взрослых, в более тяжелых случаях заболевание может закончиться летальным исходом.
Пакистан и Афганистан являются эндемичными по полиомиелиту странами. В этом году по состоянию на 14 сентября 17 случаев дикого полиомиелита зафиксировано в Пакистане и один в соседнем Афганистане.
В 2022 году в Украине выявлено более 29 случаев полиомиелита, в 18 из них причина не установлена. Последний случай а в Эстонии был в 1961 году, поэтому население не проявляет бдительности в отношении раннего выявления полиомиелита.
Полиомиелит – опасное инфекционное заболевание. Параличи могут возникать в одном из двухсот случаев, 5-10% из них заканчиваются летальным исходом. Приблизительно четверть пациентов с паралитической болезнью остаются инвалидами.
Инфекционные заболевания, предупреждаемые с помощью вакцин, имеют разрушительный эффект и могут привести к повреждению здоровья, в худшем случае - к смерти. Например, коклюш опасен для жизни детей в возрасте до 1 года. В ноябре 2018 года в Латвии из-за осложнений после коклюша умер 3-месячный непривитый ребенок. По состоянию на 31.12.2021 в Эстонии 7 755 детей в возрасте до 1 года и 12 830 детей старше 1 года не были привиты от коклюша.
Многие инфекционные заболевания исчезли для нас благодаря нашей долгой истории охвата вакцинацией выше 95 процентов (см. историческое влияние вакцин). Последние десять лет охват вакцинацией идет на спад, и если так будет продолжаться, тяжелые инфекционные заболевания могут к нам вернуться.
Возможные побочные эффекты, связанные с вакцинацией, нельзя сравнивать с проблемами со здоровьем, вызванными инфекционным заболеванием (см. сравнение побочных эффектов болезней и вакцин).
Принимая решение о вакцинации вашего ребенка, вы должны основывать свое решение только на информации, опубликованной в официальных источниках, и при необходимости обращаться за консультацией к компетентному специалисту. Поговорите о своих тревогах и страхах со своим семейным врачом!
Департамент здоровья считает важным, чтобы при обмене информацией люди проверяли первоисточники и относилсь к информации критически. Делясь информацией о здоровье в социальных сетях, вы должны убедиться, что эта информация никоим образом не опасна для здоровья.
Может случиться так, что из-за опубликованной вами ложной информации знакомый вам родитель не сделает прививку своему ребенку, что приведет к серьезным осложнениям или его смерти. Кто понесет за это ответственность?