Крупнейшие эстонские радиостанции рекламируют фейки о вакцинах

Относитесь к источнику критически и не попадайтесь в ловушку

С каждым годом все больше семей отказываются от вакцинации своих детей. Таким образом, мы достигли ситуации, когда нам угрожает реальная опасность вспышек тяжелых инфекционных заболеваний, которые можно было бы предотвратить.

Люди забыли об опасности таких инфекционных заболеваний, как полиомиелит, коклюш, дифтерия или столбняк. В Европе и других странах мира все больше случаев заболевания болезнями, распространение которых не наблюдается десятилетиями, но может быть предотвращено с помощью вакцинации.

Один из примеров - случаи дифтерии, выявленные в Австрии в начале июня - один из двух инфицированных умер. Последний случай дифтерии был выявлен в Эстонии в 2001 году. Дифтерия опасна как для детей, так и для взрослых, в более тяжелых случаях заболевание может закончиться летальным исходом.

Пакистан и Афганистан являются эндемичными по полиомиелиту странами. В этом году по состоянию на 14 сентября 17 случаев дикого полиомиелита зафиксировано в Пакистане и один в соседнем Афганистане.

В 2022 году в Украине выявлено более 29 случаев полиомиелита, в 18 из них причина не установлена. Последний случай а в Эстонии был в 1961 году, поэтому население не проявляет бдительности в отношении раннего выявления полиомиелита.