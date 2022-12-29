Азбука пищевой гигиены: как связаны мытье сырого мяса и заражение патогенами? В каких местах на кухне больше всего микробов?

Приготовленная пища может загрязниться при контакте с сырой пищей. Учитывайте это при приготовлении пищи, а также при ее хранении. Будьте особенно осторожны с сырым мясом, птицей и морепродуктами. Помните, что нельзя выливать жидкость, в которой мариновалось сырое мясо, на приготовленное мясо!

Температура от 7 до 60 °C является благоприятной средой для роста микробов. Недостаточно просто разогреть пищу, внутренняя температура должна достигать не менее 75 °C. Супы и тушеные блюда нужно доводить до кипения. Следите за тем, чтобы блюда из фарша и мясные рулеты были горячими и изнутри. Если дела касается мяса, убедитесь, что сок прозрачный, а не розовый. Для крупных кусков мяса и целых тушек птиц используйте термометр. Устанавливая термоментр, следите за тем, чтобы он не касался кости или стенки формы для запекания. Разогревая пищу в микроволновой печи, помните, что пища нагревается неравномерно, и в пище могут быть холодные участки, где обитают опасные бактерии. Также обратите внимание на пластиковую посуду - не вся она подходит для использования в микроволновке! Разогретую пищу следует хранить либо горячей при температуре выше 60 °C, либо охлажденной ниже 7 °C, потому что микробы быстро размножаются в условиях комнатной температуре.