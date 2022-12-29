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Азбука пищевой гигиены: как связаны мытье сырого мяса и заражение патогенами? В каких местах на кухне больше всего микробов?

PM Tervis
Азбука пищевой гигиены: как связаны мытье сырого мяса и заражение патогенами? В каких местах на кухне больше всего микробов?
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При приготовлении пищи необходимо тщательно соблюдать правила пищевой гигиены.
При приготовлении пищи необходимо тщательно соблюдать правила пищевой гигиены. Фото: Shutterstock

Институт развития здоровья на своем сайте toitumine.ee напоминает об основных правилах пищевой гигиены.

Содержите кухню, кухонные рабочие поверхности, приборы и посуду в чистоте

Продукты питания могут легко загрязняться при использовании одних и тех же кухонных поверхностей и приборов (разделочных досок, ножей). При обработке сырых и готовых продуктов используйте разные поверхности и приборы или тщательно очищайте их после каждого использования. Домашние животные, а также насекомые и другие вредители не должны иметь доступа на кухню.

Мойте руки перед началом готовки

Также мойте руки во время приготовления пищи, например, после контакта с сырой пищей или если вы прерываете приготовление пищи из-за других действий. Чаще всего именно на руках мы переносим микробы из одного места в другое, распространяя их.

Тщательно мойте свежие фрукты и овощи

Отрезайте поврежденные или потемневшие части фруктов и овощей, так как именно там гнездятся микробы.

Следите за сроком годности и температурой хранения, указанными на упаковке пищевых продуктов

Учитывайте температуру хранения продуктов уже при совершении покупок в магазине - скоропортящиеся продукты должны быть помещены в предписанный температурный режим как можно быстрее. Делайте покупки тогда, когда после магазина собираетесь идти сразу домой или используйте специальные сумки-холодильники или термобоксы в теплую погоду. Придя домой из магазина, как можно скорее поместите охлажденные и замороженные продукты в холодильник, соблюдая указанную производителем температуру. Оставляйте между продуктами в холодильнике свободное пространство, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха.

Не допускайте контакта между сырой и готовой пищей

Приготовленная пища может загрязниться при контакте с сырой пищей. Учитывайте это при приготовлении пищи, а также при ее хранении. Будьте особенно осторожны с сырым мясом, птицей и морепродуктами. Помните, что нельзя выливать жидкость, в которой мариновалось сырое мясо, на приготовленное мясо!

Следуйте рекомендациям по приготовлению пищи от производителя 

Внимательно прочитайте рекомендации по обработке и приготовлению пищи, указанные производителем на упаковке. Рекомендации даны с учетом размера и предшествующей обработки конкретного продукта.

Не мойте сырую птицу перед приготовлением

Мытье сырого мяса, в том числе туш птицы, вызывает обширное загрязнение раковины и кухонных поверхностей, а они, в свою очередь, заражение свежеприготовленных продуктов опасными патогенами.

Минимальная внутренняя температура при обработке пищи - 75 °C

Температура от 7 до 60 °C является благоприятной средой для роста микробов. Недостаточно просто разогреть пищу, внутренняя температура должна достигать не менее 75 °C. Супы и тушеные блюда нужно доводить до кипения. Следите за тем, чтобы блюда из фарша и мясные рулеты были горячими и изнутри. Если дела касается мяса, убедитесь, что сок прозрачный, а не розовый. Для крупных кусков мяса и целых тушек птиц используйте термометр. Устанавливая термоментр, следите за тем, чтобы он не касался кости или стенки формы для запекания. Разогревая пищу в микроволновой печи, помните, что пища нагревается неравномерно, и в пище могут быть холодные участки, где обитают опасные бактерии. Также обратите внимание на пластиковую посуду - не вся она подходит для использования в микроволновке! Разогретую пищу следует хранить либо горячей при температуре выше 60 °C, либо охлажденной ниже 7 °C, потому что микробы быстро размножаются в условиях комнатной температуре.

Кладите свежеприготовленную пищу в холодильник только после того, как она остынет

Если вы собираетесь хранить свежеприготовленные продукты в холодильнике, то они должны быть охлаждены до температуры холодильника (предпочтительно 5 °C) в течение не более 1,5 часов. Микробы быстро размножают пища хранится при комнатной температуре в течение длительного времени. Разделение пищи на более мелкие порции способствует быстрому охлаждению. Немедленное размещение слишком горячей пищи в холодильнике повысит внутреннюю температуру холодильника. Если охлажденные продукты не будут употреблены в течение нескольких дней, имеет смысл их заморозить, так как термически обработанные и охлажденные продукты можно хранить в холодильнике только несколько дней. При хранении стоит маркировать продукты этикетками, чтобы знать, как долго они хранились.

Размораживайте замороженные продукты в холодильнике и не замораживайте размороженные продукты повторно

Размораживая пищу в условиях комнатной температуры температура на поверхности пищи становится благоприятной для размножения микробов. Продукты, замороженные небольшими порциями, также можно разморозить в микроволновой печи с помощью специальной программы разморозки. Размороженную таким образом пищу необходимо сразу же приготовить и употребить в пищу.

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